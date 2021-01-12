Сеть покорило видео простого способа закрыть пакет с чипсами или замороженными овощами

Тиктокер Филип Куинн из Квинсленда (Австралия) поразил интернет лайфхаком, как закрывать пакеты с замороженными картофельными чипсами или другими овощами.

Он опубликовал видеоинструкцию в своем TikTok (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Куинн разрезал пакет посередине сверху вниз к центру, вместо того, чтобы отрезать верх, как это делают большинство людей.

Таким образом, он смог связать стороны вместе без использования какой-либо резинки или зажима.

В комментариях десятки пользователей отметили, что уловка настолько проста, что они хотели бы знать о ней раньше в своей жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее девушка в TikTok показала, как порезать торт без ножа.