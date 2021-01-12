Мережу підкорило відео простого способу закрити пакет із чипсами чи замороженими овочами

Тіктокер Філіп Куїн із Квінсленда (Австралія) вразив інтернет лайфхаком, як закривати пакети із замороженими картопляними чипсами чи іншими овочами.

Він опублікував відеоінструкцію у своєму TikTok (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Куїн розрізав пакет посередині зверху вниз до центру, замість того, щоб відрізати верх, як це роблять більшість людей.

Так він зміг зв'язати боки один з одним без використання будь-якої резинки чи затискача.

У коментарях десятки користувачів зазначили, що хитрість настільки проста, що вони хотіли б знати про неї раніше у своєму житті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дівчина в TikTok показала, як порізати торт без ножа.