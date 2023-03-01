Сербских наемников, воюющих в составе ЧВК 'Вагнер' против Украины, арестуют по возвращении, — Вучич

Лидер Сербии Александр Вучич заявил, что осуждает действия боевиков частной военной компании "Вагнер", которая ведет захватническую войну против Украины в рядах регулярной армии России. Сербские наемники, которые подписали контракт с одиозной ЧВК, будут нести уголовную ответственность по возвращении домой.

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Слова политика в Мюнхене, куда он отправился для переговоров о перспективах вступления в Евросоюз, передает Politico. Накануне отъезда президента, на улицы Белграда вышли сотни сербских националистов и пророссийских активистов.

Митинг носил накаленный характер, Вучичу буквально угрожали расправой за политику, которая в последнее время западоцентрична и не соответствует многолетней позиции Сербии, как доминанта на Балканах. Националисты гневно призывали отозвать все договоренности с правительством Косово, требуя насильно присоединить соседнее государство.

"Мне не нужна поддержка этих групп, которые связаны с российской ЧВК "Вагнер". Мне не нужно, чтобы они аплодировали или критиковали меня. Все, кто был завербован и принял участие в войне на территории Украины, будут немедленно арестованы, когда вернутся в Сербию и окажутся в пределах досягаемости нашей юстиции", –– прокомментировал волнения глава Сербии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вучич начал заметно дистанцироваться от Москвы и публично осудил развязанную Кремлем войну, отметив, что Крым и Донбасс – это Украина. В то же время он предположил, что в этой войне "худшее еще впереди", поскольку обе стороны не собираются идти на уступки.

Еще раньше Вучич заявил, что его страна может обойтись без российских энергоносителей. По его словам, в Сербии достаточно устойчивая ситуация с финансами, чтобы найти им замену.