Сербия тайно помогает Украине: Путин окончательно теряет влияние на Белград

Как сообщают западные издания, в частности Financial Times, Сербия, всегда считавшаяся пророссийским форпостом в Европе, с начала полномасштабной агрессии РФ тайно поставила Украине боеприпасы на сумму около 800 миллионов евро.

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С целью секретности экспорт снарядов, мин и патронов производился в основном через третьи страны.

Сербия признает продажу боеприпасов третьим странам

Интересно заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что он не будет становиться ни на сторону Украины, ни на сторону России в этой войне. В то же время, отметил он, продажа сербских боеприпасов через посредников – это возможность развития бизнеса Сербии и важная часть экономического возрождения.

В частности, Вучич сказал: "Что они с этим в конце концов сделают – это их работа. Даже если я знаю, куда попадают боеприпасы, – это не моя работа. Моя работа состоит в том, чтобы мы законно обращались со своими боеприпасами, чтобы мы их продавали. У нас есть друзья в Киеве и Москве. Это наши братья-славяне".

При этом, как уже сообщал OBOZ.UA, Белград заключал много контрактов, в том числе с США, Испанией и Чехией, которые, собственно, и являются странами-посредниками, из которых боеприпасы напрямую попадают в Украину.

Сербия не будет препятствовать продаже боеприпасов сербскими компаниями западным странам, даже если они будут поставляться в рамках военной помощи Украине, заявил во вторник AFP премьер-министр Сербии Милош Вучевич.

Даже российские источники пишут: "Сербия резко нарастила производство военной продукции, а ее оборонные предприятия перешли на работу в три смены, чтобы производить поступающее в Украину оружие". Об этом "Коммерсанту" рассказали знакомые с ситуацией источники в Белграде.

Усилия США по противодействию сближению Сербии и России оказались успешными

Можно констатировать, что общие дипломатические усилия США и Европы по Сербии, не являющейся членом ЕС и НАТО, оказались гораздо эффективнее, чем борьба с пророссийской Венгрией, которая, наоборот, является членом Евросоюза и Североатлантического альянса.

При этом, как сообщает европейская пресса, Европа и США годами работали над тем, чтобы отдалить Вучича от Путина. В частности, решающим игроком в этой дипломатической игре был действующий посол США в Сербии Кристофер Хилл, прибывший в Белград в марте 2022 года. Именно его усилия не позволили Сербии вернуться к опасному для Европы и США сближению Белграда и Москвы.

Фактически ради этого США отказались от давления на сербского президента Вучича относительно недостаточности демократических реформ.

Сербия зависит от Европы гораздо больше, чем от России

Следовательно, можно констатировать, что Сербия на словах может сколько угодно поддерживать или не осуждать Кремль за его агрессию против Украины, но отсутствие прямых границ и логистических связей с Российской Федерацией делает такую поддержку не очень выгодной.

Фактически Сербия со всех сторон окружена странами ЕС и НАТО, от которых зависит экономически, и имеет ряд нерешенных территориальных и этнических проблем. Поэтому единственным путем выживания Сербии как страны является все-таки евроинтеграция как стратегическая цель, потому поддержка России Белградом на официальном уровне почти отсутствует, наоборот – президент Вучич неоднократно упоминал о территориальной целостности и суверенитете Украины, в том числе не признавая аннексию Крыма.

В этом плане можно подчеркнуть интересную противоположность Сербии и Венгрии – венгерское правительство ультрапророссийское при том, что население Венгрии преимущественно негативно относится к российской агрессии. У сербов ситуация зеркальная – население в большинстве своем очень поддерживает Россию, но страну возглавляет достаточно прозападное и проевропейское правительство.

Санкции против оборонпрома РФ заставляют Сербию отдавать предпочтение западным образцам вооружения

Еще одним важным фактором "проевропейскости" Сербии является то, что экономические санкции против России фактически поставили крест на возможностях Белграда покупать, модернизировать и ремонтировать военную технику и вооружение российско-советского происхождения. Поэтому, учитывая, что это страна с нерешенными территориальными проблемами, модернизация сербской армии является очень важной задачей, которую невозможно выполнить без европейской поддержки. Об этом свидетельствует недавний контракт с Францией по военной авиации, о чем уже подробно писало наше издание.

Очевидно, что Сербия прекрасно понимает всю опасность зависимости поставок военной техники, вооружений и боекомплекта от страны, которая ведет преступную войну и едва справляется с обеспечением собственной армии без других авторитарных режимов (Иран, Северная Корея, Беларусь и т.д.).

Следовательно, можно констатировать, что перспективы евроинтеграции заставляют правительство Вучича отдавать предпочтение ЕС перед отношениями с физически довольно далекой Россией. При этом, в отличие от Белграда, правительство Орбана, имея страну в ЕС и НАТО, подверглось российской коррупции. Поэтому правильное дипломатическое, политическое и экономическое влияние может, как мы видим на примере Сербии, коренным образом изменить целые аспекты внешней политики, экономики и военного сотрудничества. В целом потерю реального влияния на Сербию можно отнести к очередному внешнеполитическому провалу Кремля.