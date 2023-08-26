Сербия открестилась от декларации Крымской платформы: что произошло

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что его страна не присоединилась к декларации Крымской платформы. По его словам, выступление премьер-министра Аны Брнабич по видеосвязи на саммите 23 августа не означает участие страны в этой дипломатической инициативе.

Видео дня

Об этом сообщает издание Politika. Дачич заявил, что новости о присоединении Сербии к Крымской платформе являются якобы "минипулятивными".

"Есть манипуляции, связанные с т.н. Крымской платформой, к которой якобы присоединилась Сербия... Премьер-министр участвовал в работе того заседания через аудио- и видеообращение, но мы не поддержали и не приняли текст Крымской платформы, потому что он выходит за те рамки, которые для нас приемлемы", – сказал он.

Глава МИД Сербии добавил, что его страна на международных собраниях говорит о необходимости защиты территориальной целостности и осуждает нарушение территориальной целостности Украины, но не присоединяется к санкциям против РФ.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский 21 августа прибыл в Грецию. В Афинах он, вероятно, встретился с президентом Сербии Александаром Вучичем.

Напомним, Сербия готова участвовать в послевоенном восстановлении Украины. Также Белград будет поддерживать европейскую интеграцию Киева, передавая свой опыт.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Сербии Александр Вучич заявил, что не против поставок боеприпасов в Украину. При этом он подчеркнул, что его страна готова это делать через посредников.

Еще раньше стало известно, что Вучич стал заметно дистанцироваться от Москвы. Он публично осудил развязанную Кремлем войну, отметив, что Крым и Донбасс – это Украина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!