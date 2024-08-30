Сербия отказалась от российских истребителей и закупила французские на $2,7 млрд: подробности

Сербия, одна из немногих европейских стран, не присоединившаяся к санкциям против России, сделала значительный шаг в своей оборонной политике. Страна отказалась от закупки российских истребителей в пользу французских.

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Об этом пишет издание Bloomberg. В частности, недавно был подписан контракт на поставку 12 французских истребителей Rafale стоимостью 2,7 миллиарда евро (3 миллиарда долларов).

Соглашение утвердили президенты Сербии и Франции, Александр Вучич и Эммануэль Макрон во время встречи в четверг.

На совместной пресс-конференции Макрон отметил, что это соглашение начнет "стратегические изменения" для Сербии и подчеркнул, что его место – в Европейском Союзе. В ходе визита французского президента также было заключено более 10 соглашений, охватывающих инфраструктурные проекты, поставки критического сырья и потенциальное развитие атомной энергетики в Сербии.

Французские истребители Rafale заменят стареющий парк российских МиГ-29 в сербских ВВС. Соглашение окончательно согласовали всего за несколько часов до прибытия Макрона, поскольку Франция требовала гарантий от Белграда по поводу непередачи технологий России.

К началу войны Сербия уже получила из России четыре вертолета Ми-35М, шесть истребителей МиГ-29, три транспортных вертолета Ми-17В-5, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", 30 танков Т-72МС и 30 бронетранспортеров БРДМ- 2МС.

Президент Вучич сообщил, что Франция также настаивает на том, чтобы Сербия присоединилась к санкциям против России. Хотя Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, присоединение к санкциям Запада "не является вариантом для страны", сказал Вучич.

Напомним, Сербия начнет осваивать крупнейшее в Европе месторождение лития вместе с Германией и Евросоюзом. Белград принял стратегическое решение именно в пользу них, а не Китая, ведь он хочет стать частью ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, Сербия, известная своей симпатией к стране-агрессору РФ, все же продала Украине боеприпасов на 800 миллионов евро с начала полномасштабной войны. Экспорт снарядов производился через третьи страны.

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