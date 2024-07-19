Сербия отдаляется от РФ и Китая: Вучич провозгласил курс на ЕС

Сербия начнет осваивать крупнейшее в Европе месторождение лития вместе с Германией и Евросоюзом. Белград принял стратегическое решение именно в пользу них, а не Китая, так как он хочет стать частью ЕС.

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Об этом в интервью газете Handelsblatt сказал президент Сербии Александар Вучич. Входным билетом в Евросоюз для страны и может стать добыча лития.

Сербия сможет добывать 58 тысяч тонн лития ежегодно. В общей сложности этого достаточно для изготовления 1,1 миллиона электрокаров.

"Мы сможем обеспечить около 17% европейского рынка. Китайцы также очень четко выразили свою заинтересованность в доступе к месторождениям лития, но мы сказали им, что мы обсуждаем этот вопрос с европейцами и что с Китаем нет дискуссий по литию", – подчеркнул президент.

Он добавил, что Сербия хочет максимально сохранить добавленную стоимость в своей стране. Белград стремится разместить предприятия по производству автомобильных аккумуляторов в Сербии и продавать только часть лития как сырье.

С этим литиевым проектом у Вучича большие надежды как на развитие сербской экономики, так и на ускорение процесса вступления в ЕС. Он подчеркнул, что и большинство сербов, и власть стремятся стать частью Европейского Союза, это их цель.

Также президент Сербии опроверг намерения страны сблизиться с РФ и Китаем и отверг обвинения в попытке "сидеть на двух стульях".

"Я сижу только на одном стуле – сербском. И в чем мы сближаемся с Россией? Я два с половиной года не разговаривал с Путиным", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, Сербия, известная своей симпатией к стране-агрессору РФ, все же продала Украине боеприпасов на 800 миллионов евро с начала полномасштабной войны. Экспорт снарядов производился через третьи страны.

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