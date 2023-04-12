СМИ сообщили, что Сербия согласилась отправить Украине вооружение: в Белграде отреагировали

Сербия стала единственной страной в Европе, которая отказалась ввести санкции против России за ее широкомасштабное вторжение в Украину. При этом Белград согласился поставить Киеву вооружение.

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Об этом сообщает международное информагентство Reuters, согласно секретному документу Пентагона. Этот документ, представляющий собой краткое изложение ответов европейских правительств на запросы Украины о военной помощи, был среди десятков секретных документов, размещенных в интернете за последние недели.

В документе в виде диаграммы перечислены "оценочные позиции" 38 европейских правительств в ответ на просьбы Украины об оказании военной помощи.

Диаграмма показала, что Сербия отказалась проводить обучение украинских защитников, но обязалась отправить летальную помощь или уже предоставила ее. В документе также говорится, что у Сербии есть политическая воля и военная способность предоставить оружие Украине в будущем.

Документ имеет гриф "Секретно", что запрещает его передачу иностранным спецслужбам и военным. Он датирован 2 марта и скреплен печатью канцелярии Объединенного комитета начальников штабов.

Офис президента Сербии Александра Вучича и посольство Украины не прокомментировали эту информацию.

Но позже министр обороны Милош Вучевич вновь опроверг информацию Reuters о том, что Сербия взяла на себя обязательство отправить оружие в Украину или уже сделала это.

"Мы опровергали эту ложь более десяти раз, и вот, мы делаем это снова. Сербия не продавала и не будет продавать оружие украинской или российской стороне, а также странам, окружающим этот конфликт. У кого-то явно есть цель втянуть Сербию в этот конфликт, но мы последовательно придерживаемся установленной политики", – заявил он.

При этом правительство Вучича заявило о нейтралитете в войне в Украине, несмотря на глубокие исторические, экономические и культурные связи страны с Россией.

"Если этот документ соответствует действительности, он либо свидетельствует о двуличии Вучича по отношению к России, либо о том, что Вашингтон оказывает на него огромное давление с целью доставки оружия Украине", – сказал Януш Бугайски, эксперт по Восточной Европе института внешней политики.

Диаграмма Пентагона разделила ответы на запросы Украины о помощи на четыре категории: страны, которые обязались обеспечить обучение и летальную помощь; страны, которые уже предоставили обучение, летальную помощь или и то, и другое; страны, обладающие военными способностями и политической волей "оказывать в будущем смертоносную помощь".

Австрия и Мальта были единственными двумя странами, отмеченными "Нет" во всех четырех категориях.

Примечательно, что эта информация появилась чуть более чем через месяц после того, как документы, опубликованные на пророссийском канале в Telegram, якобы показали поставку сербским производителем вооружений 122-мм ракет класса "земля – земля" в Киев в ноябре. Документы включали отгрузочный манифест и государственный сертификат конечного пользователя Украины.

В марте Москва заявила, что запросила у Белграда официальное объяснение предполагаемых поставок.

Производитель оружия Krusik Corp. из Валево отрицает поставку Украине ракет или другого оружия. А Вучич назвал обвинения "отъявленной ложью".

"Мы не экспортировали оружие или боеприпасы в Россию или Украину", – сказал он во время визита в Катар 5 марта.

С тех пор как в феврале прошлого года началась война, Вучич пытался уравновесить тесные связи с Москвой своей целью вступления в Европейский Союз. При этом Сербия – единственная из 44 стран Европы, которая воздерживается от введения санкций против России.

Напомним, президент Сербии Александар Вучич, известный своей лояльностью к России и "нейтралитетом" по поводу войны в Украине, прокомментировал решение Гаагского трибунала признать президента России Владимира Путина военным преступником и выдать международный ордер на арест диктатора. Вучич заявил, что решение МКС повышает эскалацию в мире.

Министр экономики Сербии Раде Башта неожиданно призвал сербское правительство ввести санкции против страны-агрессора России. Чиновник заявил, что Белград уже платит высокую цену за то, что не присоединился к экономическим ограничениям против РФ раньше.

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