Сербия и Косово договорились о деэскалации: детали компромиссного решения

Представителям Сербии и частично признанной республики Косово на переговорах в Брюсселе удалось договорится о мерах по деэскалации напряженности на границе. Соглашения достигли с помощью международного посредничества.

Об этом сообщил спецпредставитель Евросоюза на Западных Балканах Мирослав Лайчак на своей странице в Twitter. Отмечается, что соглашение было достигнуто после двух дней интенсивных переговоров.

"Есть соглашение! После двух дней интенсивных переговоров мы достигли соглашения о деэскалацию и дальнейших действиях", — написал чиновник.

Соглашение предусматривает, что Приштина, как того и требовал Белград, до 2 октября выведет свой спецназ из районов компактного проживания сербов края Косово и Метохии. В ближайшие дни там будут размещены международные силы под эгидой НАТО.

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Также ЕС, Белград и Приштина создадут рабочую группу для решения проблемы автомобильных номеров жителей северного Косово – региона, населенного преимущественно сербами.

Ситуация в приграничном районе обострилась 20 сентября, когда сотни косовских полицейских заняли местные КПП и начали принудительно снимать с сербских автомобилей госномера, заменяя их табличками Косово. В ответ сербы заблокировали автомобилями и строительной техникой дорогу к пунктам перехода. Мирная акция протеста продолжается, несмотря на попытки косовских полицейских разогнать сербов слезоточивым газом и дубинками.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сербия заявила, что готова ввести свои войска на территорию Косово, если международные силы не смогут обеспечить безопасность сербскому населению в частично признанной республике.

Також ЄС, Белград і Приштина створять робочу групу для розв'язання проблеми автомобільних номерів жителів північного Косова – регіону, населеного переважно сербами.