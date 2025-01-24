Сенат США утвердил нового главу ЦРУ: что известно о Джоне Рэтклиффе

Сенат Соединенных Штатов утвердил назначение Джона Рэтклиффа на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Таким образом, г-н Рэтклифф стал вторым членом новой администрации США, который был утвержден в Сенате.

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Как сообщает AР, за назначение проголосовали 74 сенатора. Еще 25 голосовали против, а один законодатель вообще не участвовал в голосовании.

Сразу после голосования в Сенате новый директор ЦРУ принес присягу, причем ее принял вице-президент Джей Ди Вэнс.

Ретклифф недолго являлся директором ЦРУ во время первого срока Дональда Трампа в качестве президента. Но он считается преданным Трампу человеком, и будучи законодателем, выступал категорически против первого импичмента Трампа.

На слушаниях в Сенате по поводу кандидатуры на должность главы ЦРУ Ретклифф сказал, что разведка должна "для противостояния противникам", в частности России и Китая, "активно привлекать новые высокие технологии" и, в частности, искусственный интеллект.

Рэтклифф родился в Маунт-Проспекте, штат Иллинойс, в 1965 году в семье учителей. Юрист по образованию, он до 2004 года был частным адвокатом, а затем работал в прокуратуре США в Восточном округе Техаса (в 2007 году был назначен временным прокурором округа).

С 2015 по 2020 год Рэтклифф был членом Палаты представителей США, а с 2020 по 2021 год возглавлял ЦРУ.

С его кандидатурой на этот пост Дональд Трамп определился совсем недавно.

Как сообщал OBOZ.UA, агент, пытавшийся прикрыть собственным телом Трампа во время покушения на предвыборном митинге в Пенсильвании, будет назначен главой Секретной службы США. Это Шон Керран, полевой агент указанной службы, и именно он занимается охраной Трампа за последние четыре с половиной года.

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