Россия имеет сейчас лучший момент для открытия нового театра военных действий в Европе. Явный раскол внутри НАТО, тем временем США серьезно завязли в Иране, а Европа еще не завершила перезапуск оборонки и вооруженных сил. Евроскептики и радикалы во всех странах уже готовы, а позиции мейнстримных политиков слабые. Прекрасный момент одним ударом превратить Европу из консолидированного центра силы в толпу слабых разрозненных стран, которые ссорятся между собой и неспособны защититься.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Суто військових ознак чимало вже давно. Модернізація логістики, створення складів та польових шпиталів зазвичай вважаються надійними ознаками. Відключення Телеграм та мобільного інтернету виглядає підготовкою до закручування гайок всередині росії. Додайте клоунаду з юридичними процедурами, яку Путін зазвичай робить перед тим, як на когось напасти.

Військові експерти пишуть, що об'єднана військова міць Європи перевершує росію в рази. Це правда. Але воює не зброя, а люди. Зброя нічого не варта, якщо політики не готові ухвалити рішення, а суспільства не готові їх підтримати.

Чимало людей думає, що удар буде по країнах Балтії. Раніше вважали, що основним напрямком буде Сувалкський коридор. Як на мене, це обманні рухи. Я продовжую думати, що максимальний стратегічний виграш може бути від мультидоменного удару по Польщі, який створить масштабну кризу біженців до Німеччини.

У випадку успіху європейської операції -- припинення постачання озброєнь в Україну разом із припиненням фінансування гарантуватиме росії великі здобутки на українському фронті.

Загроза для Європи, яку наша команда позначала як "червоний сектор" останні принаймні пів року, нині заходить у "багряний сектор".