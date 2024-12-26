'Сделает фантастическую работу': Трамп сказал, кого он видит послом США в Панаме

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что определился с кандидатурой посла Соединенных Штатов в Панаме. В этой должности республиканец видит Кевина Марино Кабреру.

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Об этом Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social. Республику Панама он назвал страной, которая "обдирает нас в Панамском канале так, что это намного превышает их самые смелые мечты".

Напомним, ранее Трамп заявлял, что он хочет вернуть контроль над Панамским каналом.

Он считает, что Кевин Кабрера сможет как можно лучше представить интересы США в Панаме. "Мало кто понимают политику Латинской Америки так хорошо, как Кевин – он проделает фантастическую работу, представляя интересы нашей страны в Панаме", – написал избранный президент.

Кто такой Кевин Марино Кабрера

Как пишет Трамп, Кевин является борцом за принцип "Америка превыше всего".

В настоящее время чиновник занимает должность комиссара округа Майами-Дейд и вице-главы Международного торгового консорциума. Трамп считает, что его кандидат "играет важную роль в стимулировании экономического роста и развитии международного партнерства".

"В 2020 году Кевин проделал невероятную работу в качестве моего директора штата Флорида, а в этом году продвигал нашу повестку дня MAGA как член Комитета платформы RNC", – добавил Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Дональд Трамп обвинил Панаму во взимании чрезмерной платы за пользование Панамским каналом. Политик пригрозил вернуть контроль над каналом, если Панама не станет управлять каналом "приемлемым образом".

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