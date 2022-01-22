Сдался во имя Италии: Берлускони передумал бороться за должность президента

Бывший премьер-министр Италии 85-летний Сильвио Берлускони отказался от участия в выборах на пост президента страны. Мотивы своего решения он объяснил тем, что ставит коллективные интересы выше собственных.

Как сообщает La Repubblica, его оглаcила сенатор Личия Ронцулли от имени Берлускони в ходе онлайн-встречи представителей коалиции. Сам он участие в ней не принял.

Позднее в своем Facebook-аккаунте Берлускони объяснил, что после встреч с выборщиками "обнаружил существование достаточного числа голосов для избрания". По этой причине он предпочел сохранить "единство страны" и обеспечить продолжение работы нынешнего правительства Марио Драги, высказав мнение, что оно должно работать до конца срока созыва парламента, чтобы продолжить необходимые реформы. К слову, Драги также является претендентом на пост президента.

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Издание отметило, что в ходе предвыборной гонки местные СМИ и аналитики сообщали, что Берлускони не смог бы набрать достаточно голосов для победы, а снятие его кандидатуры было лишь вопросом времени.

Первое заседание парламента для выборов президента Италии назначено на 24 января. Наиболее вероятными кандидатурами на этот пост называют нынешнего министра юстиции Марту Картабию и председателя верхней палаты, члена партии "Вперед, Италия" Марию Элизабетту Казеллати.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 января в Италии скончался глава Европейского парламента Давид-Мария Сассоли. Смерть наступила в результате нарушения работы иммунной системы.