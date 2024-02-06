Считался мертвым и не знал о войне: украинский альпинист Сутурин нашелся в тюрьме Таиланда

Альпинист и фотограф со Львовщины Георгий Сутурин несколько лет считался мертвым, однако оказалось, что он жив и находится в тюрьме в Таиланде. Его друзья просят Министерство иностранных дел Украины помочь вернуть мужчину домой, в ведомстве же сообщили, что занимаются делом украинца с первых дней его задержания из-за нелегального пребывания в Таиланде.

О местонахождении Георгия рассказал пианист Глеб Колядин в интервью оппозиционному российскому изданию "Медуза", опубликованном 2 февраля. Колядин играет с группой "Би-2", которая недавно в полном составе оказалась в тюрьме для мигрантов в Бангкоке.

"В этой тюрьме для мигрантов до сих пор сидит человек из Украины Георгий Сутурин. Он сидит уже три года. ...Человеку 58 лет, за прошедшие три года он потерял связь со своим сыном", – сказал Глеб Колядин.

По его словам, Георгий попал в тюрьму еще до пандемии и вообще не в курсе того, что происходит в мире и Украине.

"Он узнает о новостях из отрывков англоязычных газет, которые попадаются ему в руки раз в неделю на прогулке. Он не знает, что произошло с Бучей, он не знает, что произошло с Мариуполем. Он знает только, что в мире происходит полная тьма, причем по словам людей, которые попадают в эту тюрьму. А главное, он не знает, жив ли его сын или нет и что с ним происходит. Он очень хочет вернуться к себе на родину. Его искренне жаль, и ему очень хочется помочь. В нашей камере не было ни одного человека, который бы сделал что-то ужасно ужасное или даже очевидно плохое", – рассказал музыкант.

Пребывание в тюрьме в Бангкоке Immigration detention center Колядин описал как "несколько дней ада". В камере сидело 86 человек из разных стран – Малайзии, Китая, России и Украины. Рассказывая об ужасных условиях в этой тюрьме, где только раз в неделю на короткое время выпускают подышать воздухом, музыкант и вспомнил об альпинисте со Львовщины.

"Это не тюрьма, а место для временного содержания мигрантов. Люди, которые там сидят, считают, что это гораздо хуже тюрьмы. Там абсолютно бесчеловечные, ужасные условия содержания", – рассказал Глеб Колядин и добавил, что камера была закрыта без окон и без дневного света, в ней круглосуточно горели лампы.

Львовянин Сергей Федирко, с которым Георгий ходил в горы, 5 февраля в своем Facebook рассказал, что еще в 2018 году ему сообщили о якобы гибели альпиниста.

"Об этом (якобы гибель Георгия. – Ред.) мне сообщила его подруга. Это было в декабре 2018 года. Она написала сообщение, что Георгий умер. После того удалила свой аккаунт и я не смог узнать больше. Поэтому фактически до сих пор думал, что он мертв.Но как оказалось, нет, Гоша жив, он все эти годы был в Таиланде в бангкокской тюрьме ", - рассказал он " Эспрессо.Запад ".

В МИД Украины сообщили OBOZ.UA, что сообщения о том, что дипломаты якобы бросили на произвол украинца в Таиланде, не соответствуют действительности.

"МИД Украины известно об украинском гражданине, который находится в миграционном заведении Таиланда. Украинское посольство в Бангкоке занимается его делом с первых дней его задержания из-за нелегального пребывания в Таиланде в течение двух лет без паспортных документов. За это время украинские консулы неоднократно посещали, а также поддерживали телефонную связь с нашим гражданином, давали ему разъяснения о законных путях возвращения в Украину. По имеющейся информации, соотечественник изначально планировал оставаться на территории Таиланда", – сказал спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, ныне Георгий Сутурин изъявил желание вернуться на Родину.

"Посольство Украины оформляет ему необходимые украинские проездные документы, договаривается об оплате авиабилета. По инициативе дипломатов соотечественник также прошел медицинское освидетельствование, состояние его здоровья удовлетворительное, он обеспечен одеждой и предметами первой необходимости", – рассказал Николенко.

58-летний Георгий – родом из Червонограда Львовской области. В 80-х и начале 90-х активно занимался альпинизмом. Прошел горы Кавказа и Памира. Также увлекается фотографией, в его Instagram можно увидеть художественные фотографии.

Георгий Сутурин некоторое время жил во Львове, затем – в Киеве. А несколько лет назад со своей подругой переехал в Таиланд.

Напомним, 24 января группу "Би-2" в полном составе задержали в Таиланде из-за отсутствия рабочей визы. Артисты предполагают, что это было устроено специально консульством РФ для депортации его в Россию. Однако помогла огласка и паспорта других стран. Сначала артисты находились в туристической тюрьме в Пхукете, а затем из-за давления со стороны консульства РФ их перевели в Бангкок. 31 января все музыканты прибыли в Израиль.

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