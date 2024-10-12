Саудовская Аравия и ОАЭ получили разрешение на закупку оружия у США: речь идет о миллиардах долларов

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты получили разрешение от Государственного департамента США на закупку оружия. Речь идет о контрактах на сумму в миллиарды долларов.

Видео дня

Эту информацию опубликовало Управление военного сотрудничества Министерства обороны США. Среди ключевых сделок – продажа Саудовской Аравии 2503 противотанковых ракет AGM-114R3 Hellfire II, которые используются с вертолетами AH-64A/D/E Apache.

Стоимость контракта составляет 655 миллионов долларов, а компания Lockheed Martin выступит исполнителем сделки.

Кроме того, США одобрили поставку 220 авиационных ракет AIM-9X Block 3 для истребителей F-15. Общая стоимость этого соглашения составляет 251 миллион долларов, а исполнением заказа займется компания Raytheon.

Также Саудовская Аравия планирует приобрести 105-мм танковые кумулятивные снаряды M456, используемые танками М60А3 вместе с другими боеприпасами на общую сумму 139 миллионов долларов.

Кроме того, Объединенные Арабские Эмираты получили разрешение на закупку ракет ATACMS и снарядов GMLRS, а также сопутствующие системы на сумму 1,2 миллиарда долларов.

Напомним, американский генерал-лейтенант Дуглас Лют, ранее бывший послом США в НАТО, призвал Вашингтон поставить в приоритет передачу Украине дальнобойного оружия. Так было сделано с ракетами для систем противовоздушной обороны.

Ранее министр стратегической промышленности Герман Сметанин объявил, что Украина приступила к изготовлению взрывчатки собственными силами. В этот процесс вовлечен частный бизнес.

Недавно Великобритания предоставила Украине почти 4,5 млрд долларов (3,5 млрд фунтов стерлингов) на закупку современного военного оборудования у британских производителей. Наше МО уже заключило контракты с несколькими компаниями Соединенного Королевства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!