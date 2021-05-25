Практически все страны ЕС, а к ним добавятся гарантированно Соединенные Штаты и Канада, отказались принимать у себя белорусскую государственную авиакомпанию Белавиа и рекомендовали своим авиакомпаниям не летать в Беларусь. Небо над Беларусью опустело. Теперь там только рейс Минск- Москва и Минск – Петербург. Все! Это только начало.

Лукашенко ждет жесточайший пакет санкций как против него, так и против его приближенных и семьи. Более того, санкции коснутся и всего бизнеса Беларуси. Далее, как в той шутке: Вчера были большие, но по рублю, а сегодня маленькие, но по три. Совсем недавно белорусский рубль стоил один доллар, сегодня доллар приближается к отметке в три рубля. Это значит что? Это значит, что если бравые архаровцы Лукашенко из разных правоохранительных органов получали вчера зарплату в тысячу долларов (в пересчете на рубли), то сегодня только триста долларов. Еще немного и дойдет до ста. В то время, как цены на продукты растут в связи со всеми сложностями бизнеса и введенными санкциями. Как долго они будут верно служить Лукашенко "за идею", мы скоро увидим.

К слову будет сказано, но невольно создается впечатление о наличии какой-то посторонней силы во всем этом сценарии. Теперь все внимание Европы и мира переключено на Беларусь, хотя глобально она никакой существенной роли не играет и не играла. О Москве и Путине, а также о военном конфликте на востоке Украины и Крыме пока все забыли. Надолго ли этого хватит, чтобы держать весь мир в напряжении и сконцентрированном внимании на Беларуси? Путин опять всех "переиграл"? Скоро намечена его встреча с "последним диктатором Европы" Лукашенко в Сочи. Что они собираются решать? Не исключена полная сдача страны своему восточному соседу, без поддержки которого от Беларуси останется мокрое место. Как бы Лукашенко не "надувал щеки", но бороться один на один с Европой и Америкой нет ни сил, ни средств. Не те масштабы, к тому же у армии Беларуси нет ядерного оружия и нечем шантажировать весь мир. Мы ждем развязки этого не очень увлекательного спектакля. Его финал очевиден: Лукашенко уйдет.

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