Самый трудный случай в истории: китайские хакеры почти два года перехватывали электронную почту бельгийской разведки

Служба государственной безопасности Бельгии еще в 2021 году попала поди атаку хакеров, как считается, связанных с разведкой Китая. Два года, до 2023 года включительно, киберпреступники перехватывали документы бельгийской разведки, в подавляющем большинстве – электронную переписку работников Службы.

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Это самый тяжелый случай в истории бельгийской разведки, считают специалисты: кибершпионы КНР получили не менее 10% входящих и выходных электронных писем от Службы государственной безопасности Бельгии. Кроме того, как отмечает The Brussels Times, была скомпрометирована известная американская фирма по кибербезопасности Barracuda, контролировавшая электронную безопасность бельгийской разведки.

Доподлинно известно, что секретная информация бельгийской службы осталась в безопасности. Однако специалисты даже сейчас затрудняются сказать, какие именно электронные письма бельгийских разведчиков оказались у китайских хакеров. Более того, личные данные почти половины сотрудников Службы считаются скомпрометированными.

Специалисты фирмы Barracuda обнаружили уязвимость в своем брандмауэре, предназначенном для защиты электронной почты. Этой уязвимостью и воспользовались "государственные китайские хакеры". Они смогли проникнуть на внешний сервер электронной почты Службы и контролировали его в период с 2021 по май 2023 года.

Пострадал только внешний сервер Службы, секретные внутренние коммуникации не были раскрыты. Однако именно с внешнего сервера разведчики контактировали с другими госорганизациями, включая прокуратуру, правоохранительные органы, правительственные министерства и т.п. Также через скомпрометированную систему проходила информация отдела кадров Службы. Именно поэтому специалисты предполагают раскрытие личных данных половины всех сотрудников Службы.

Разведчики Бельгии признаются, что азлом их системы пришелся на "особо неудачное время" – время объемного по масштабу набора персонала из-за решения правительства удвоить штат Службы.

В настоящее время Служба госбезопасности Бельгии прекратила сотрудничество с фирмой Barracuda. Всем персоналу Службы было рекомендовано обновить/изменить свои удостоверяющие личность документы (в том числе паспорта и водительские права), "чтобы уменьшить потенциальные риски мошенничества с личными данными".

Как сообщал OBOZ.UA, криптобиржу Bybit сломали, в результате чего, по оценкам аналитиков, было потеряно токенов на сумму почти 1,5 миллиарда долларов. Это стало величайшей кражей, которая когда-либо была совершена в этой области. Считается, что ответственность за это злом несут хакеры из Северной Кореи (а именно группировка Lazarus).

Между прочим, в 2024 году криптомошенники получили по меньшей мере 9,9 миллиарда долларов США. Самыми распространенными схемами остаются финансовые пирамиды и романтическое мошенничество, продолжающие приносить мошенникам миллиардные доходы.

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