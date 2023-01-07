Сами не могут: в Польше назвали условие передачи Украине танков Leopard

Польша не может самостоятельно предоставить танки Leopard Украине. Для соответствующих поставок ей необходима поддержка широкой коалиции.

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Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции в субботу, 7 января. "Мы, как Польша, без более широкой коалиции сейчас не собираемся поставлять эти танки", – цитирует Rp.pl.

При этом Моравецкий отметил, что на данный момент продолжаются переговоры о передаче Киеву западных танков.

"Вместе с президентом (Анджеем Дудой. – Ред.) мы ведем переговоры, направленные на построение более широкой коалиции стран, которые могли бы передать эту тяжелую, современную технику", – рассказал премьер Польши журналистам и добавил, что это все, что он сейчас может сказать.

По словам Моравецкого, "несколько недель назад в Брюсселе" он говорил о танках для Украины с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Думаю, что в ближайшие дни мы сможем узнать больше", – сказал глава правительства Польши.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 января американская газета The Wall Street Journal написала, что Польша рассматривает возможность передать Украине немецкие танки Leopard.