'Самая смертоносная боевая сила на планете': Пентагон представил оборонный бюджет США

Министр обороны США Ллойд Остин вместе с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном представили оборонный бюджет США на следующий финансовый год. Большое внимание уделили способности Штатов противостоять современным угрозам, в частности России, а также способности страны оказывать помощь союзникам и партнерам, включая Украину.

Об этом сообщает "Голос Америки". Глава Комитета вооруженных сил Палаты представителей США, конгрессмен-республиканец Майк Роджерс, выразил обеспокоенность по поводу вызовов, стоящих перед США со стороны России, Китая и Ирана, и призвал сформировать оборонный бюджет таким образом, чтобы обеспечить способность страны эффективно реагировать на текущие угрозы.

"Очевидно, нас должно беспокоить рост сотрудничества между Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей. Считаете ли вы, что этот бюджет достаточно финансирует нашу способность сдерживать их организованное и объединенное агрессивное поведение в ближайшие годы?" – сказал Роджерс, обращаясь к главе Пентагона.

Со своей стороны, Остин подтвердил, что растущая связь между Россией, Китаем, Северной Кореей и Ираном является предметом пристального наблюдения со стороны Пентагона. Он также отметил, что оборона Украины и нанесенные ею повреждения российским войскам заставляет Россию обращаться к партнерам за дополнительной помощью в виде артиллерии, боеприпасов и ракет.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун также указал на важность предоставления Украине самолетов F-16 и подготовки пилотов.

Относительно бюджета Министерства обороны на 2025 год, Остин отметил, что он направлен на развитие передовых возможностей по всем направлениям.

Бюджетный запрос Пентагона на 2025 год включает в себя значительные расходы на морской флот, укрепление господства в воздухе и развитие боевых возможностей армии и морской пехоты. Также предполагается финансирование модернизации ядерной триады и укрепление оборонной способности в киберпространстве.

Остин призвал к дальнейшему укреплению сотрудничества с союзниками и партнерами в целях обеспечения мира и стабильности в разных регионах. Он подчеркнул важность противовоздушной обороны для Украины, что остается важнейшей потребностью в контексте современных угроз.

"Как вы знаете, я ежемесячно собираю около 50 стран, чтобы обсудить, как мы собираемся продолжать масштабно и быстро оказывать Украине безопасность. ПВО уже давно является одной из вещей, о которых мы снова и снова отмечали, когда люди говорили о других возможностях. .. Есть страны, которые имеют установки Patriot, и поэтому мы продолжаем привлекать эти страны, поощряя их предоставить больше возможностей (Украине – ред.)", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, Вашингтон разрешил Украине использовать ATACMS для ударов по военным целям российских оккупационных войск в Крыму. Силы обороны Украины уже использовали это вооружение дважды, один из которых – удар по аэродрому в Джанкое.

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