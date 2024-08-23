Салливан поедет в Китай, чтобы договориться о финальной встрече Байдена и Си Цзиньпина – Axios

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан на следующей неделе посетит Китай, чтоби встретиться с китайским министром иностранных дел Ван И. Чиновники планируют договорится о деталях финальной встрече главы Китая Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена.

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Об этом в пятницу, 23 августа, сообщило издание Axios с ссылкой на три источника, которые знакомые с ситуацией. По данным журналистов, Салливан и Ван И будут обсуждать "возможную финальную встречу" глав стран.

"Ожидается, что эти два чиновника заложат основу для возможной финальной встречи президента Байдена и его китайского коллеги Си Цзиньпина в конце этого года, чтобы продолжить их саммит в Калифорнии в ноябре прошлого года", – говорится в материале.

После выхода из президентской гонки Байден дал понять, что планирует больше времени уделять иностранным делам, включая больше международных поездок, пишут журналисты.

Ожидается, что оба президента посетят саммит лидеров G-20 в Бразилии после выборов в США в ноябре.

Визит Салливана на высоком уровне 27-29 августа состоится в то время, когда США выходят на финишную прямую президентской кампании, в которой обе партии заняли жесткую позицию в отношении Китая, говорится в статье Axios.

Во время президентства Байдена Салливан встречался с китайскими официальными лицами в Риме, Люксембурге, Вене и Бангкоке, чтобы обсудить все: от отношений между военными и роли Китая на Ближнем Востоке до войны в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с главой МИД Китая Ваном И предупредил о последствиях продолжения поддержки Пекином оборонно-промышленной базы России. Он также обсудил провокационные действия КНР и ситуацию в секторе Газа.

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