В субботу в Грузии прошел второй тур муниципальных выборов. В 24 округах повторно голосовали за мажоритарных депутатов сакребуло (местный представительный орган). Также выбирали мэров 20 городов и муниципалитетов, в том числе пяти крупных – Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави.

После подсчета 100% голосов оказалось, что кандидат от партии Саакашвили сумел победить только в одном населенном пункте. Это поселок Цаленджиха в регионе Самегрело - Земо Сванети (население 3 800 человек).

Саакашвили не помог. И сидеть ему долго, очень долго – думаю, там ему накрутят ещё не один срок. А ведь он годами вещал, что на родине имеет безумную поддержку – и стоит ему появиться в Грузии, как его сторонники сметут ненавистного олигарха Иванишвили. Увы...

Я не злорадствую и даже по-человечески сочувствую ему. Я просто описываю бесславный конец международного авантюриста, который однажды несправедливо приписал себе офигительные реформы в Грузии, а потом долго использовал этот блеф по всему миру – в том числе, в Украине.

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Он как игрок в казино: всё ставил на чёрное или красное. Выигрывал – играл дальше, проигрывал - ехал в другое казино. Но Украина не казино - нам не нужны игроки и зиц-председатели офисов Простых решений. Так что: "До свиданья, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес."

Бедные Лизы – причём, обе. А больше и никто...