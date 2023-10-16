С террористами не разговаривают, но бывают исключения. Госсекретарь США Блинкен провел переговоры с руководством Катара и призвал его повлиять на ХАМАС, чтобы освободить заложников.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен звернувся до керівництва Катара із закликом вплинути на бойовиків ХАМАС і переконати їх звільнити жінок, дітей і літніх людей, які зараз утримуються в підземеллях на території Смуги Гази? Ці, ні в чому неповинні люди були взяті в полон під час терористичної атаки минулого тижня на півдні Ізраїлю.

Чому саме керівництво емірату Катар повинно було б це зробити? Як відомо, Катар є одним із головних спонсорів організації ХАМАС поряд з Росією й Іраном і саме на території Катара знаходиться штаб-квартира політичного бюро ХАМАС.

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Вважається, що приблизно 150-200 ізраїльтян та іноземних громадян — деякі немовлята, деякі діти з особливими потребами та літні люди у віці 80 років із хронічними проблемами зі здоров’ям — були викрадені і доправлені терористами до Гази минулої суботи, і з тих пір їхнє місцезнаходження майже невідоме. У той час як більшість утримується ХАМАСом, Палестинський ісламський джихад стверджує, що утримує окремо 30 своїх заручників, що ще більше ускладнює зусилля щодо їх звільнення.

Від себе зроблю уточнення, що Палестинський ісламський джихад – це надзвичайно радикальна і жорстока організація, котра осіла у Дамаску (Сирія). Вони не щадять нікого – ні дітай, на стариків, ні жінок...

Скільки із захоплених залишилось в живих, невідомо.

Хоча Ізраїль переважно утримується від коментарів щодо заручників і зусиль, спрямованих на їхнє звільнення, вказуючи на те, що його основна й безпосередня увага спрямована на викорінення ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду, це питання було головним у порядку денному Держсекретаря США Ентоні Блінкена під час його відвідин шести країн Близького Сходу.

Сполучені Штати Америки не виключають що і вони візьмуть участь в наземних операціях з визволення заручників на території Смуги Гази, адже серед них є і громадяни США.