С Путиным нужно говорить только в Международном уголовном суде, – глава оборонного комитета Бундестага

С российским диктатором России Владимиром Путиным, безусловно, надо говорить о войне в Украине. Но это делать следует исключительно в Международном уголовном суде.

Видео дня

Об этом заявил новый глава оборонного комитета Бундестага, член либеральной Свободной демократической партии Маркус Фабер во время дебатов. Его цитирует издание Bild.

Фабер ответил на заявление оппонента от Левой партии о том, что любая война всегда заканчивается за столом переговоров.

"Он прав, с Путиным надо говорить, но только в Международном уголовном суде. Я думаю, что тогда мы должны вести переговоры о мире в Европе с его преемником", – заявил глава оборонного комитета Бундестага.

Он также отметил, что на самом деле не все войны заканчиваются переговорами – были и такие, которые заканчивались свержением диктатора.

"Не все войны заканчиваются переговорами. Бывали войны, которые заканчивались, например, свержением диктатора. В выходные я был на праздновании 80-летия заговора против Гитлера. Думаю, и в России много людей, недовольных Путиным", – сказал Фабер.

Глава оборонного комитета Бундестага также поддержал решение канцлера Олафа Шольца о размещении в Германии новых американских ракет, поскольку. По словам Фабера, это усугубит безопасность в Европе.

"Потому что диктатор в Кремле выбирает самых слабых, и если мы будем надежнее сдерживать его, то будем в большей безопасности", - подчеркнул Маркус Фабер.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Чехии Петр Павел заявил, что без России и Китая переговоры о мире в Украине невозможны. При этом, по его словам, переговоры не будут иметь смысла, если РФ и дальше будет выдвигать Украине капитуляционные условия.