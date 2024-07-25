Президент Чехии заявил, что переговоры о мире в Украине 'возможны только при участии РФ и Китая'

Без России и Китая переговоры о мире в Украине невозможны. Поднебесная должна взять на себя большую ответственность за мирный порядок в мире на основе правил, а не на основе того, кто имеет большую армию или экономическую мощь.

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Об этом заявил президент Чехии Петр Павел интервью ČTK. По его словам, в конце этого или в начале следующего года ожидаются некоторые изменения в российско-украинской войне.

Одним из факторов он назвал выборы в ряде важных стран, в том числе в США. Еще одним фактором, по его словам, является усталость от войны, которая сказывается на обеих враждующих сторонах.

Павел напомнил, что в середине июля президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах очередного мирного саммита и заявил, что на встрече должны присутствовать и российские официальные лица.

"Если это возможно, то посмотрим, что принесут ближайшие месяцы. Но в любом случае это необходимо и желательно", – сказал Павел.

Однако, по его словам, переговоры не имели бы смысла, если бы Россия подходила к ним так, как это делала до сих пор, когда по сути выдвигала Украине условия капитуляции.

"Но без России и Китая за столом мирных переговоров действительно не будет", – подчеркнул президент Чехии.

По его словам, Китай должен играть ту роль, которую он хотел бы играть – важного глобального игрока в экономике, которым он, несомненно, является, но не в политике принуждения к миру.

По мнению Павела, без реального давления со стороны Китая Россию не удастся заставить изменить поведение.

"Напротив, она будет пытаться получить для себя преимущества. То ли на поле боя, то ли на поле международной политики", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, 44% жителей тыловой Украины считают, что пора для официальных переговоров между Украиной и Россией. Однако большинство украинцев не готовы принимать условия кремлевского диктатора Владимира Путина для завершения войны.