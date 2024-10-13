Рютте посетит штаб-квартиру НАТО по координации помощи Украине: подробности визита

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Марк Рютте планирует посетить штаб-квартиру NSATU – структуры, которая координирует помощь Украине в сфере безопасности и тренировки украинских военных. Визит должен состоятся в понедельник, 14 октября.

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Об этом сообщила пресс-служба НАТО. Как отмечается, Рютте посетит Верховный штаб союзных государств в Европе, после чего отправится в Германию.

В штабе НАТО в Европе, расположенном в городе Монс в Бельгии, генсек встретится с Верховным главнокомандующим союзных войск в Европе генералом Кристофером Каволи и другими старшими офицерами.

Уже во второй половине дня генеральный секретарь НАТО отправится в немецкий город Висбаден, где встретится с министром обороны Германии Борисом Писториусом и посетит место дислокации командования НАТО по помощи Украине в сфере безопасности.

В то же время в пресс-релизе указывается, что возможности для общения с прессой у генерального секретаря НАТО не будет.

Отметим, что структура NSATU предусматривает координацию предоставления Украине обеспечения и обучения странами-членами НАТО. Соответствующий орган был создан по итогам саммита Альянса в Вашингтоне, который состоялся в июле 2023 года. В НАТО ранее объясняли, что NSATU не заменяет контактную группу по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Рютте заявил, что Альянс должен активизировать свои усилия по поддержке Украины в борьбе против российской агрессии. Он отметил важность увеличения помощи и координации действий союзников на предстоящей встрече в формате "Рамштайн".

Также ранее сообщалось, что на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины ожидаются конкретные шаги для членства Украины в НАТО. Мероприятие должно было состояться в Германии по инициативе президента США Джо Байдена, однако его перенесли на неопределенное время.