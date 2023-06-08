Румыния решила выслать 50 работников посольства РФ

Румыния решила сократить дипломатический и техническо-административный персонал России в стране. Число послов ограничат до уровня представительства Румынии в РФ.

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Для выполнения этого решения у страны-террориста есть 30 дней. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Румынии.

Так, правительство Румынии сообщило Москве о том, что требует от штата посольства России сократить в Бухаресте на 51 человека. То есть РФ должен покинуть 21 дипломат и 30 техническо-административных работников.

При этом выбор должностей и подлежащих отзыву сотрудников пока остается за российской стороной. РФ должно это определить, соблюдая ограничения, связанные с каждой категорией.

В МИДе пояснили, что этот шаг "отражает нынешний уровень двусторонних отношений, резко сниженный Румынией после развязки РФ агрессивной войны против Украины".

Напомним, ранее в Румынии заявили, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Там также призвали к дальнейшему санкционному давлению на страну-агрессора Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Румынии пророссийский сенатор парламента Диана Шошоаке подала законопроект, которым предложила аннексию территорий Украины. Чиновница посягнула на Северную Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и Змеиный остров.

На выпад румынской политики уже отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины. Представитель МИД Олег Николенко отметил, что предложение Шошоаке является "классическим примером из методики российского реваншизма".

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