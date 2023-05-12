В Румынии заявили, что будут поддерживать Украину столько, сколько понадобится

В Румынии заявили, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Там также призвали к дальнейшему санкционному давлению на страну-агрессору Россию.

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Такое заявление сделал министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску. Об этом сообщает румынское издание Capital.

Он подчеркнул, что война должна завершиться победой Украины и стратегическим поражением России.

"Я еще раз заявляю о жесткой поддержке со стороны Румынии. Мы готовы к увеличению и расширению, насколько это необходимо, помощи Украине, чтобы Киев мог выиграть эту войну и нанести стратегическое поражение России", – отметил Ауреску.

Он добавил, что уже в этом году следует начать переговоры о вступлении Украины в Европейский союз.

Отдельно румынский министр приветствовал прогресс, достигнутый в финансировании военной помощи ЕС в Украине.

Кроме того, Ауреску также отметил, что считает Специальный трибунал над РФ важным и призвал как можно быстрее разработать необходимую юридическую базу, чтобы тот мог начать работу.

"И последнее, но не менее важное: очень важно, чтобы мы нашли решение для Специального суда по делу о преступлениях агрессии. Румыния входит в основную группу стран, участвующих в этом процессе. Нам нужно найти для этого очень прочную правовую основу, чтобы этот Трибунал мог начать свою работу как можно быстрее", – резюмировал он.

Напомним, в Румынии пророссийский сенатор парламента Диана Шошоаке подала законопроект, которым предложила аннексию территорий Украины. Чиновница посягнула на Северную Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и Змеиный остров.

На выпад румынской политики уже отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины. Представитель МИД Олег Николенко отметил, что предложение Шошоаке является "классическим примером из методики российского реваншизма".

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