Румыния ищет экипаж затонувшего в Черном море корабля

Грузовое судно Mohammad Z под флагом Танзании затонуло в Черном море, в 26 морских милях (48 км) от румынского поселка Сфынта Георге. В настоящее время румынские спасательные команды и пограничная полиция продолжают поиск трех пропавших без вести членов экипажа судна.

На борту судна, как пишет Reuters, было одиннадцать членов экипажа, девять граждан Сирии и двое египтян. Восемь из них были спасены торговым судном, которое находилось недалеко от места затопления. Румынские власти заявили, что "корабль затонул по непонятным причинам".

В настоящее время продолжаются поиски трех пропавших без вести членов экипажа, все они граждане Сирии.

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года в Черном море уже неоднократно находили мины, которыми российские военные преступники минуют побережье Украины. Румынские, болгарские и турецкие военные водолазные группы обезвреживают дрейфующие в их воды мины.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина в течение последних шести месяцев экспортировала через Черное море 27,6 миллиона тонн зерна и масличных культур. Это всего на 0,2 миллиона тонн меньше среднего объема экспорта в довоенный период. Количество зерновых судов, входящих в порты Одесской области, выросло с пяти в сентябре до 231 мая. Дело в том, что Украина смогла выбросить русский флот из Черного моря, что обеспечило беспрепятственный проход кораблей с украинской агропродукцией.

Однако российские оккупанты, боящиеся атак морских дронов, укрепляют свою военно-морскую базу в Новороссийске, куда ранее перетянули большую часть Черноморского флота. Как именно захватчики пытаются оградить свои корабли от уничтожения, разведали агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш".