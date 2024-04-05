Румыния готовится защищать своих граждан за пределами собственной территории – Бухарест играет на опережение Кремля

2 апреля СМИ сообщили, что министерство национальной обороны Румынии вынесло на общественное обсуждение проект закона о национальной обороне. В частности, речь идет об адекватном реагировании на новые гибридные угрозы государственной безопасности Румынии.

Румыния готовится применять военные силы за пределами национальной территории

Согласно этому закону, противодействие угрозам, охватывающим как военные, так и невоенные аспекты, на территории Румынии или за ее пределами будет осуществляться по рекомендации президента и утверждению Высшего совета национальной обороны (CSAT) страны. Также предлагается применение новых подходов к обеспечению безопасности государства: "Президент Румынии по предложению премьер-министра может отдать приказ о принятии необходимых мер по защите румынских граждан, находящихся в опасности за пределами национальной территории".

Фактически новый закон, в случае успешного его принятия, разрешит вмешательство за пределами территории страны. Следует обратить внимание, что речь идет не только о вводе войск, но и других видах вмешательства для противодействия гибридным угрозам национальной безопасности. Кроме того, проект нового закона предусматривает, что в случае мобилизации или во время вооруженного конфликта могут быть созданы так называемые силы защиты, в состав которых должны войти как вооруженные силы Румынии, так и другие силы защиты, в частности полиция, пограничная полиция и Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям. Вместе с тем предлагается создание новой структуры под названием Национальный военный командный центр (CNMC), который будет отвечать за координацию и управление всеми силами обороны, в том числе войсками НАТО, дислоцирующимися в Румынии.

Румыния превращается в передовой форпост НАТО перед лицом российской угрозы

Следует упомянуть, что ранее Румыния разрешила развертывание сил НАТО высокой готовности на своей территории в случае серьезных угроз, о чем парламент соответствующим письмом известил президент Клаус Иоганнис. В рамках этого решения НАТО сможет развернуть на румынской территории объединенные оперативно-тактические группы быстрого реагирования в случае кризиса безопасности, угрожающего национальной независимости и суверенитету государства.

Кроме того, в конце февраля Совет национальной обороны согласовал "меры по усилению румынских вооруженных сил" в ответ на угрозы российских воздушных атак на территории Украины вблизи румынской границы.

У Румынии есть основания защищать своих граждан на территории Молдовы

Можно отметить решительность и дальновидность военно-политического руководства Румынии, четко и адекватно осознающего всю серьезность российских угроз как на своих границах, так и на территории соседней Молдовы. Фактически параллельно с откровенно деструктивными действиями России в непризнанном Приднестровье и влиянием на предстоящие выборы в Молдове Румыния уже готовится действовать на упреждение.

В свое время страна упростила получение гражданства тем, чьи предки проживали на территории Королевства Румыния, и многие граждане – жители Молдовы, а также приграничных украинских регионов воспользовались этой возможностью. Поэтому уже на формальном, сугубо юридическом уровне Румыния имеет основания заявить, в случае кризиса безопасности, о необходимости защиты своих граждан на территории Молдовы. Именно в таком формате следует рассматривать новые инициативы румынского правительства.

В Бухаресте серьезно задумываются об объединении с Молдовой

Еще более интересным представляется свежее (от 4 апреля) заявление румынского премьер-министра Марчела Чолаку о том, что он поддерживает идею объединения Румынии с Молдовой, которое может состояться в рамках ЕС.

По его мнению, такое объединение стран может произойти либо внутри Евросоюза, либо каким-либо другим путем, однако для этого необходимо желание граждан Молдовы.

"Я также поддерживаю союз Республики Молдова с Румынией… Я по-прежнему верю в объединение Республики Молдова и Румынии. Что это будет сделано в рамках ЕС или что мы найдем другой путь..." – заявил премьер-министр. Вместе с тем глава румынского правительства добавил, что в вопросе потенциального объединения инициативу должна проявить Молдова.

Таким образом, можно заключить, что страны так называемого восточного фланга НАТО, то есть бывшие страны – "узники социалистического лагеря" вполне адекватно представляют себе уровень российской угрозы. За исключением откровенно пророссийских Венгрии и с недавних пор Словакии, от Балтики до Болгарии существует понимание необходимости не только стабильной поддержки Украины, но и обеспечения собственной безопасности и национальных интересов.

Поэтому потенциальное военное участие Румынии в обеспечении безопасности на территории Молдовы весьма полезно для Украины, которая вынуждена держать определенное количество вооруженных сил на границе с непризнанным Приднестровьем. В целом же Североатлантическому альянсу давно стоит задуматься над созданием оснований для формирования и применения более мощного контингента, способного не только сдерживать угрозу с российских границ, но и стать основой миротворческих сил для будущего обеспечения безопасности Украины.