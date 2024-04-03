В Румынии предложили разрешить войскам защищать своих граждан за границей: что это значит

В Румынии предложили разрешить войскам страны "принимать необходимые меры" на территории других стран, если находящимся там гражданам Румынии грозит опасность. Соответствующий законопроект министерство национальной обороны вынесло на общественное обсуждение.

Об этом сообщает румынское издание Adevărul. Этот закон фактически даст разрешение на вмешательство за пределами территории Румынии.

Согласно этому закону, вмешательство для противодействия гибридным угрозам, охватывающим как военные, так и невоенные аспекты, на территории Румынии или за ее пределами будет осуществляться по рекомендации президента Румынии с утверждением Высшим советом национальной обороны (CSAT) Румынии.

"Президент Румынии по предложению премьер-министра может отдать приказ о принятии необходимых мер по защите румынских граждан, которые находятся в опасности за пределами национальной территории", – говорится в тексте.

Проект закона также предусматривает, что в случае мобилизации или во время вооруженного конфликта персонал министерства внутренних дел будет включен в военную службу и вовлечен в оборонительные мероприятия.

Ранее сообщалось, что на территории Румынии обнаружили фрагменты БПЛА. Это произошло вечером 28 марта на острове Грейт-Браила на реке Дунай, недалеко от границы с Украиной. Инцидент подтвердило министерство обороны Румынии. Обломки БПЛА обнаружили на ферме.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Румынии Клаус Йоханнис одобрил обучение украинских военных на территории своей страны. Кроме того, глава государства дал зеленый свет на перевозку по территории страны военной помощи для Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!