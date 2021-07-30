В Британии трубочисты нашли письмо Санте, написанное 60 лет назад: его автора удалось разыскать через соцсети. Фото
В городке Ворксоп (графство Ноттингемшир, Англия) трубочисты нашли забытое в дымоходе письмо Санта-Клаусу. Оно пролежало там 60 лет. В письме 5-летний мальчик просил подарить ковбойский костюм, ружья и шляпу.
Как пишет ВВС, автора, который сейчас уже на пенсии, удалось найти. Это произошло благодаря тому, что компания трубочистов Sweeps Chimney Services поделилась фотографией находки в Facebook (чтобы посмотреть снимок, доскролльте страницу до конца).
Сейчас Роберту Уильяму Крэмптону, который в детстве написал Санта-Клаусу, 65 лет. Он переехал и живет в графстве Суррей. Новые владельцы дома отметили, что живут там десятилетиями, но о старых обитателях ничего не знают.
Мужчина вспомнил, как готовился к Рождеству 60 лет назад. Он рассказал, что это письмо написал вместе с отцом в 1961 году.
Британец также припомнил, что получил в подарок другие игрушки: пистолет, который был похож на ковбойский шестизарядный, кобуру и значок шерифа.
Автор письма добавил, что надеется получить его обратно, чтобы оставить дочерям на память. Лист, который пролежал в дымоходе 60 лет, сейчас хранится у нынешних владельцев дома.
Офицер-менеджер компании Sweeps Chimney Services Шерил Торн сказала, что, когда открывала бизнес, всегда хотела найти в дымоходе рождественское письмо. Когда они его опубликовали в соцсетях, чтобы найти автора, то получили "невероятное количество телефонных звонков и писем".
Как ранее писал OBOZREVATEL:
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А в Черкасской области в кремационном могильнике на поле в селе Ивковцы археологи нашли артефакты Римской империи и Древнего Египта.