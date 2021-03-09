Наверное, простой вопрос о том, может ли житейские, бытовые мелочи портить настроение великому человеку, звучит риторически и неуместно. А если этот человек своим величием поднялся выше Лаврской колокольни, тогда как? Такие мелочи будут уже казаться не как мыши, а как отвратительные крысы и просто оскорблять его величие и умственную возвышенность. Ну а что говорить о человеке, который достиг таких вершин, что просто не видит себе ровни, поскольку ему сообщили о том, что Наполеон недавно скончался, а его спецслужбы не смоли найти Христа и Будду. Меньший калибр собеседников его уже не интересует и тут какой-то подлец заходит к нему в бункер и что-то говорит о цене на сахар или масло…

Видано ли такое кощунство? Нет, подобных вещей нельзя допускать в принципе и в принципе они не допускаются. Даже бледное, а вернее – рыжее подобие величайшего мыслителя и то – запретило трепать ему нервы всякой мелочевкой о РФ. Но это такое за океаном делается. Конечно, Трамп запретил впредь ему носить нехорошие доклады о Путине и Московии, но если он это сделал, то это значит, что его уже расстроили и уже испортили расположение духа. Но прямо скажем, калибр у рыжего деятеля был не тот. Нет, чуб – роскошный и спорить не о чем. Он так ловко прикрывает лысину, будто и нет ее вовсе, но калибр несравнимый.

Но на Москве все организовали намного лучше. Чтобы не расстраивать великого мыслителя там решили отсекать от него нехорошие новости о росте цен еще на дальних подступах. Случилось это после того, как пресс-секретарь Песков прямо заявил о том, что в Кремле не верят подлым слухам о росте цен. Этого было достаточно для того, чтобы соответствующие органы и службы взяли под козырек и кинулись исполнять даже не поставленную задачу. На упреждение. Вот как это описывает российская пресса:

"Бронепоезд российской экономики продолжает на всех парах мчаться к госпланированию. Правительство РФ вводит постоянный контроль за ценами на потребительском рынке в стране".

Оно и понятно, ведь если принято решение оградить мыслителя от любых неприятностей, то надо знать конкретно о том, какие они, эти неприятности. Ведь это для мыслителя они "любые", а для челяди надо с ними определиться поименно и сделать все так, чтобы они не расстраивали. Оно ведь как должно быть? Есть представление о том, сколько должен стоить сахар (например) и ты хоть костьми ляжь, а цена должна стоять как вкопанная, даже если самого сахара уже нет. Ну а пресса этот элемент государственной политики описывает так:

"Цель нового механизма – наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимой продукции и вовремя принимать меры для сдерживания возможного роста цен".

Это – важная и конструктивная позиция, поскольку из нее следует, что правительство не просто будет пассивно наблюдать за динамикой цен, но и активно влиять на то, чтобы они не росли. Собственного говоря, механизм противодействия уже найден и апробирован. Ценам просто подается четкая команда: "Цены! Стой! Раз-два!" Но "кое-где у нас порой"…, в общем несознательные люди же могут болтать всякие безответственные вещи. И если запретить людям ворочать языком не получится, то уж обеспечить им за это ответственность – раз плюнуть. В этом направлении уже ведется активная работа.

"По мере того, как инфляция в России продолжает ускоряться, несмотря на то, что власти замораживают цены на все новые и новые виды товаров, в ГосДуме предлагают подключить к антиинфляционной кампании уголовный кодекс".

То есть, тут все без дураков. Уголовный кодекс будет работать непосредственно на сохранение духовного спокойствия мыслителя. Невозможно? А вот и нет!

"Поправки в УК, разработанные "Единой Россией", вводят уголовную ответственность за распространение заведомо ложной информации о подорожании социально значимых товаров".

Вот так. Только кто-то разинет варежку, мол – подорожало масло, лук или макароны и его уже волокут в автозак. Нечего распространять слухи про макароны, не любят они этого. И чтобы бестолковый гражданин РФ десять раз подумал о том, говорить ли о подорожавшем сахаре или нет, ему предлагают ознакомится с прайсом для таких разговоров:

"Такие нарушения следует наказывать штрафами – от 200 до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок до трех (для физических лиц). Для юридических лиц вводятся штрафы от 500 до 800 тысяч рублей. Новые нормы дополнят статью УК 185.3. "Манипулирование рынком".

Неправда ли, совсем другое дело? Только оно начнет мычать о подорожании чего-то и бац – уже на лагере, а там – целый барак таких болтунов о масле и сахаре имеется. Так что мыслитель может играться в солдатиков, смотреть мультики и даже кататься на лыжах без мысли о том, что кто-то крикнет "мука подорожала"! Ведь такого масштаба личность беречь надо, а не ржать над нею и его ботинками. Так что все у них, на Московии, будет хорошо и дешево.

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