Россияне устроили в Ирландии скандал из-за воевавшего за Украину погибшего добровольца и получили ответ

Представитель ирландского парламента Чарли Фланаган высказал идею о высылке российского посла Юрия Филатова из Ирландии. Такое решение было вызвано реакцией Филатова на гибель под Бахмутом ирландского добровольца, которую он назвал "последствием приключения".

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Об этом сообщает The Guardian. Юрий Филатов сообщил, что ирландские СМИ распространяли антироссийскую пропаганду и искажали правду о конфликте в Украине.

По словам Юрия Филатова, ирландское правительство и СМИ несут ответственность за смерть ирландского добровольца Финбара Кафферки под Бахмутом. Посол заявил, что ирландские СМИ распространяли антироссийскую пропаганду и искажали правду о конфликте в Украине.

В ответ бывший министр юстиции, председатель парламентского комитета по иностранным делам и обороне Чарли Фланаган предложил отправить Филатова домой.

"Угрожающее, пугающее и ужасное заявление российского посольства в Дублине. Эти враждебные замечания неприемлемы. Пришло время попросить посла Филатова и его команду покинуть нашу страну", – заявил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, при столкновении с противником жизнь отдал доброволец из дружественной Ирландии Финбар Кефферки. О смерти своего гражданина рассказал министр иностранных дел Ирландии Михол Мартин. При этом Мартин не стал рассказывать подробностей о личности павшего героя, поскольку о конфиденциальности просили его родственники. Он просто призвал ирландцев гордиться такими согражданами, которые подают пример мужества.

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