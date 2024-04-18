'Россияне стремятся вернуться': очередная страна ЕС борется с попытками РФ восстановить свое влияние

Самое бедное государство ЕС, Болгария, переживает очередные политические потрясения – отставку действующего премьера и Кабмина. Внеочередные выборы, которые состоятся в июне, будут уже шестыми за чуть более трех лет.

Ожидайте, что Россия сделает "все возможное", чтобы возобновить влияние в Болгарии, предупреждает уже недавно ушедший в отставку экс-премьер-министр страны Николай Денков. Его прозападному и проукраинскому правительству удалось сократить энергетическую зависимость страны от РФ, депортировать более 80 ее секретных агентов, выдававших себя за дипломатов, и ввести программу проверки национальных СМИ для противодействия российской дезинформации. За время его власти Болгария была надежным союзником Украины.

Денков не сомневается, что накануне выборов Москва удвоит усилия, чтобы возобновить свое влияние в стране, чтобы еще больше дестабилизировать ЕС и отношения с Украиной.

О том, как в Болгарии уничтожают российское влияние и удастся ли Кремлю его восстановить, – в материале OBOZ.UA.

Внутренние проблемы мешают развитию

Президент Болгарии Румен Радев назначил временное правительство и объявил о проведении досрочных парламентских выборов 9 июня.

Все из-за того, что 5 марта премьер-министр Болгарии Николай Денков подал заявление об отставке правительства, ведь две крупнейшие партии Болгарии не смогли возобновить коалиционное соглашение, удерживавшее правительство у власти в течение девяти месяцев. Ранее правоцентристская партия ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии") и прозападная партия "Продолжаем изменения/Демократическая Болгария" заявили, что не могут сформировать новый кабинет.

Бывший комиссар ЕС по инновациям и вице-премьер-министр Мария Габриэль, представляющая ГЕРБ, намерена поменяться ролями с Денковым и на девять месяцев занять пост премьера. Однако разногласия по составу Кабмина привели к провалу переговоров, что типично для болгарской политики.

В Болгарии ожидают непростой предвыборный процесс считая, что российская дезинформация будет присутствовать на июньских выборах, как это было в прошлом. Чтобы противостоять этому, в прошлом месяце правительство запустило программу давления на национальные СМИ с целью внедрения программ проверки фактов, в частности, заявлений пророссийских политиков.

Все изменила украинская война

Болгария многие годы считала Москву близким партнером, в отличие от той же Польши или стран Балтии. Долгое время страна считалась троянским конем России в ЕС и НАТО, поддерживая энергетические проекты Кремля и пытаясь ослабить антироссийские санкции Брюсселя.

Много лет процент положительно относившихся к РФ болгар был самым высоким среди всех членов ЕС и НАТО. Сближению способствовала экономика. Болгария покупала у России газ, покрывая почти 100% своих потребностей. Единая атомная электростанция до последнего времени функционировала на российском топливе, а единственное нефтеперерабатывающее предприятие полностью контролировалось российским "Лукойлом". Еще в 2016 году Болгария отказывалась присоединяться к предложенному НАТО плану усиления присутствия Альянса в Черном море, мотивируя тем, что "не хотят раздражать Россию и им не нужна война".

Многое в этом отношении изменило полномасштабное вторжение России в Украину. В 2022 году болгарский парламент одобрил решение о предоставлении военно-технической помощи Украине.

Летом 2022 года отношения с РФ обострились до предела – было выслано сразу несколько десятков российских дипломатов, обвиненных болгарскими властями в связях со спецслужбами РФ. Было закрыто русское генконсульство РФ в Русе, приостановлена работа генконсульства в Варне. Подобного кризиса в двусторонних отношениях не было "много десятилетий".

"Мы видели российское влияние все эти годы. Оно никогда не исчезало", – отмечает Денков. По его словам, этот процесс активизировался в последние два года после начала войны, потому что Болгария была и пока остается активным союзником Украины. Россия делает все возможное, чтобы восстановить свое сильное влияние, но страна не изменит свою проукраинскую линию", – подчеркнул Денков.

Постепенное освобождение от России

Во всяком случае, за последнее время Болгария прошла путь от почти полной зависимости от российской энергетики до относительной независимости. Россия полностью прекратила поставки газа в Болгарию в апреле 2022 года. Причиной такого развития событий стал вопрос расчетов, поскольку перед этим Путин подписал указ, которым обязывал иностранных подрядчиков "Газпрома" с 1 апреля 2022 года рассчитываться за российский газ в рублях. Страны ЕС и, в частности, Болгария не согласились на это. Также руководство страны выбрало американскую компанию, которая будет поставлять топливо своей атомной станции, убрав из этого процесса россиян.

Болгары решили избавиться не только от газовой зависимости от РФ. Российский "Лукойл" уже месяц имеет проблемы во взаимоотношениях с местными властями, заявляя об их желании "выдавить Россию из отраслей взаимных интересов". Да, страна с 1 марта этого года прекратила импорт российской нефти. Болгария и ряд других стран ЕС были освобождены Брюсселем от запрета на импорт нефти из РФ до конца 2024 года. Однако правительство республики решило отказаться от российского сырья досрочно, что ударит по НПЗ "Лукойла", начавшему работать в стране еще в октябре 1999 года.

Также Болгария ввела для НПЗ 60-процентный налог на прибыль. Это уже привело к тому, что россияне собираются продать крупнейший в Юго-Восточной Европе нефтеперерабатывающий завод и другие активы в Болгарии и, наконец, покинуть страну.

Пророссийское влияние

Хотя Денков за время своего недолгого премьерства принял многие меры против деятельности Кремля в Болгарии, но многие не поддерживают курс болгарских политиков на разрыв отношений с РФ и ее предприятиями. Так, поддержка партии "Возрождение", придерживающейся позиции Кремля, выросла за последние два года в пять раз. Таким образом партия стала третьей политической силой в Болгарии.

Кстати, представители пророссийской националистической партии "Возрождение" и болгарские социалисты до сих пор спокойно посещают торжественные приемы ко дню России в российском посольстве в Софии. В мероприятиях страны-агрессора принимают участие и представители многочисленных болгарских организаций и православной церкви.

Лидер "Возрождение" Костадинов не скрывает свою лояльность к Кремлю, проводя разные пропагандистские акции. Партия также добивается проведения референдума для прекращения присоединения Болгарии к евро – еще один из приоритетов евроатлантистов.

Еще один фактор российского влияния – многие из самых авторитетных болгарских воров в законе связаны со спецслужбами РФ еще с коммунистической эпохи. Эти теневые олигархи захватили основные национальные активы после развала соцлагеря и создали сети организованной преступности, скачивая средства ЕС, занимаясь рэкетом и контрабандой наркотиков, оружия и людей. При этом правоохранительные органы и служба безопасности страны закрывают глаза, когда дело за ниточки может тянуться в Москву.

Россия активно работает с болгарскими политиками

"Болгарию называли XVI советской республикой. Настолько там было все промосковское и просоветское. Когда начались демократические перемены в Европе, они коснулись и Болгарии. Однако это огромное влияние Москвы, оно оставалось постоянно. После вступления в ЕС и НАТО и особенно после нападения РФ на Украину оно несколько уменьшилось, но Москва будет пытаться через свои пророссийские партии восстановить баланс в свою пользу", – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко.

"Пророссийские силы в этой стране – это партия "Возрождение" и Болгарская социалистическая партия. Они имеют где-то 25-30 процентов, плюс маргинальные партии, не парламентские, еще 5 процентов. То есть сегодня 30-35 процентов - вот электоральное пророссийское влияние в Болгарии, который может вырасти. Ведь с каждыми выборами Россия увеличивает свое вмешательство в избирательный процесс. , как и предыдущие, и это не повлияет на отношения с Украиной.

С одной стороны, частые отставки правительства – признак полноценных демократических процессов. В то же время из-за того, что в демократическом лагере нет единства, в Болгарии мы наблюдаем частые политические кризисы. То есть чисто математически евроатлантисты могли бы постоянно находиться в коалиции и управлять страной. Но этому мешают как личные амбиции некоторых политических фигур, так и пророссийское влияние. Ведь россияне активно работают на разъединение именно в проевропейском лагере, натравливая одних политиков на других. Это, к слову, мы видим сейчас и в Украине. Вот и есть основа московской политики сейчас, чтобы они не могли договариваться.

В середине этих партий, очевидно, есть тайные агенты, которые никак не показывают себя, что они на стороне Москвы, но при этом они просто не дают этим партиям установить прочные коалиционные связи с другой силой, схожей по идеологии и ценностям. Как видим, определенные успехи есть, и поэтому Москва работает дальше в этом направлении, чтобы возмущать людей и настроения, что конечно представляет большую угрозу для Болгарии", – отметил Александр Левченко.