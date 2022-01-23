Россияне на курорте оставили граффити 'Шри-Ланка – наш': украинец 'исправил' ситуацию и вызвал восторг в сети. Фото

Представители российского этноса на южном побережье Шри-Ланки (островное государство в Индийском океане) нанесли граффити, где огласили известный прокремлевский тезис "Шри-Ланка наш" – аллюзия на "Крым наш", довольно распространенный с марта 2014 года. Неподалеку от этой надписи они же развесили крамольный бигборд "Добро пожаловать в Красноярский край".

Украинский бизнесмен Евгений Зингерман, который проводит на экзотическом острове зимние каникулы решил исправить имперское недоразумение и внес свои правки. Об этом он рассказал у себя на Facebook.

"Вот эта фигня на первом фото. Большинство россиян ликовали, а их новости даже сделали об этом сюжет на ТВ. Тысяча рупий на краску, кисточка, час времени и результат на втором фото. Шри-Ланка свободна и удивительна, чтобы там кто не говорил", – заметил он в своей публикации.

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Зингерман добавил, что пока он исправлял писанину, несколько человек на русском языке с восхищением обратили на это внимание. По их мнению, украиноязычная надпись выглядит органично на фоне шри-ланкийских красот.

Восторженно на действие украинца отреагировали и наши соотечественники в социальной сети. Под публикацией бизнесмена подписчики написали, что он молодец в том, что не проявил малодушия и совершил по-настоящему гражданский поступок.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Шри-Ланка открыла свои границы для туристов из Украины, которые могут предоставить отрицательный тест на коронавирус или "зеленый" COVID-сертификат.