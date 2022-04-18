Россиян не пускают из Мексики в США: видеоподтверждение

Россиян не пускают из Мексики на территорию Соединенных Штатов Америки. В сети появилось видео, зафиксировавшее, что ждет туристов из страны-агрессора при попытке прорваться в цивилизованные страны.

На видео россиянка рыдает, вцепившись в ограждение на границе, а на россиянина надевают наручники для дальнейшей депортации.

Из-за вторжения России в Украину и преступлений, совершаемых российскими оккупантами против украинцев, россиянам больше не рады нигде в мире. Выходцы из РФ жалуются, что во многих странах Европы их оскорбляют, а их автомобили, если на них есть российские номера или рашистский символ "Z", осыпают мусором и обливают нечистотами.

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Во многих магазинчиках и ресторанчиках также начали появляться таблички-предупреждения о том, что граждан страны-агрессора там не обслуживают.

"Прикрыли" для россиян и возможность въехать в ненавистную Америку.

Так, в сети появилось видео, где пару российских туристов не пропускают в США, куда они хотели пробраться из Мексики.

На видео россиянка истерически рыдает, упав на колени и вцепившись руками в заграждение. А ее спутнику одевают наручники: судя по титрам, его ждет депортация.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что россиянам некуда ехать на майские из-за неприязни и дороговизны. Им нигде не рады из-за вторжения РФ в Украину, а финансовые возможности у граждан страны-агрессора из-за санкций стали куда скромнее.