Россия завербовала сотни граждан Непала на войну против Украины, есть погибшие: страна требует немедленно вернуть их обратно

Непал призвал Россию вернуть сотни его граждан, которые были завербованы в ряды оккупационных сил для войны против Украины. Также агрессора попросили репатриировать тела погибших непальцев.

Видео дня

Об этом сообщил министр иностранных дел страны Нараян Пракаш Сауд в интервью Associated Press. По оценкам ведомства, Москва незаконно призвала более 200 их граждан, по меньшей мере 14 из них погибли на фронте.

"Мы попросили Россию немедленно прекратить вербовку непальских граждан в свою армию, немедленно вернуть тех, кто уже служит, и репатриировать тела убитых, вылечить и вернуть тех, кто был ранен в боях", – сказал министр.

По его словам, они также требуют от России денежной компенсации для семей непальцев, погибших в ходе боевых действий.

Москва заявила, что среди 14 подтвержденных убитых граждан Непала у нее находятся 12 тел. Большинство непальцев хотят, чтобы тела их умерших родственников были кремированы в соответствии с религиозными ритуалами.

"У нас есть информация, что пятеро наших граждан, воевавших на стороне россиян, находятся в плену у украинской стороны. Мы просим российскую сторону предпринять инициативы по их освобождению", – добавил Сауд.

Агентство AP отметило, что официальные лица РФ не комментируют вербовку иностранных граждан на войну против Украины. Но в СМИ не раз сообщалось, что наряду с Непалом российские военные завербовали в ряды оккупантов людей с Кубы, африканских стран и других.

В сентябре 2023 года кубинские власти арестовали 17 человек по обвинению в связях с сетью, которая вербовала граждан Кубы для борьбы за Россию в Украине.

Законодательство государства-террориста позволяет иностранным гражданам записываться в армию после подписания контракта с министерством обороны РФ. А в январе 2024 года российский диктатор Владимир Путин подписал указ, который ускоряет путь к российскому гражданству для иностранцев, которые записываются в ВС РФ, поскольку Москва пытается пополнить свои войска в Украине различными методами, включая вербовку мигрантов.

Правительство Непала запретило своим гражданам ездить в Россию и Украину в поисках работы, предупредив, что многие из тех, кто уже поехал, были завербованы российской армией для участия в войне.

"Десятки тысяч непальцев ежегодно отправляются за границу в поисках работы, и им необходимо получить разрешение правительства, прежде чем покинуть страну. Считается, что те, кто добрался до России, прежде чем вылететь туда, путешествовали через третью страну, притворяясь туристами", – говорится в материале AP.

Министр иностранных дел Непала в начале этого года встречался с российскими официальными лицами на полях конференции Движения неприсоединения в Уганде.

"Мы четко довели до них, что наших граждан нельзя призывать в армию и нужно немедленно отправлять их обратно", – сказал Сауд.

Как сообщал OBOZ.UA, непальские солдаты служат в британской и индийской армиях после обретения Индией независимости в 1947 году в соответствии с соглашением между тремя странами. В то же время у Непала нет такого соглашения с Россией, которая ведет войну против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!