Россия запустила новую 'фабрику троллей' для распространения дезинформации о войне в Украине

Страна-агрессор РФ использует так называемую фабрику троллей для распространения в социальных сетях дезинформации о войне против Украины. А также неправды о нападении на политиков в ряде стран, включая Британию и Южную Африку.

Об этом заявили в британском Министерстве иностранных дел, ссылаясь на экспертное исследование. Как передает Reuters, оно не было опубликовано ведомством публично.

Вместе с тем в документе говорится, что специалисты выявили, как кампания Кремля по дезинформации была разработана для манипулирования международным общественным мнением о вторжении РФ в Украину, усиления его поддержки и вербовки новых соучастников.

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Спустя более двух месяцев кровопролитных боевых действий россияне продолжают заявлять, якобы западные СМИ представили чрезмерно пристрастное повествование о войне, которое в значительной степени игнорирует опасения Москвы по поводу расширения НАТО и того, что она называет "преследованием русскоязычных" в Украине.

"Мы не можем позволить Кремлю и его теневым "фермам троллей" вторгаться в наши онлайн-пространства со своей ложью о незаконной войне Путина", – отреагировала на это министр иностранных дел Британии Лиз Трасс.

По ее словам, британское правительство предупредило международных партнеров и будет продолжать тесно сотрудничать с союзниками и медиа-платформами, чтобы подорвать российские информационные операции.

Москва отвергла прошлые обвинения западных стран в дезинформационных кампаниях. Ныне же утверждается, что исследование показало, как российская "фабрика троллей" использовала Telegram для вербовки и координации новых сторонников, которые затем нацеливались на профили критиков Кремля в социальных сетях, рассылая им комментарии в пользу диктатора Владимира Путина и его войны.

Представители Британии говорят, что среди их целей были британские высокопоставленные лица и другие мировые лидеры. Следы операции обнаружили в восьми социальных сетях, включая Telegram, Twitter, Facebook и TikTok.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандисты раз разразились фейками и манипулятивными материалами о войне, которую РФ начала против украинского государства. В течение 30 апреля они писали о якобы устаревшем вооружении, которое Киев получает от Запада, а также о "подготовке США к войне в Украине".