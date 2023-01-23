В России заявили о понижении уровня дипотношений с Эстонией, пожаловавшись на ''тотальную русофобию'': Таллинн ответил

Россия пожаловалась на "тотальную русофобию" Эстонии и выслала из страны эстонского посла Маргуса Лайдре, одновременно отозвав из Таллинна российского посла Владимира Липаева. В МИД Эстонии отреагировали на такое решение Москвы, заявив, что "оно принято к сведению".

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В ведомстве заявили: посол РФ в Эстонии должен покинуть страну одновременно с отъездом главы эстонской дипмиссии из Москвы. Об этом дипломаты написали в Twitter.

Отметим, что Кремль объявил о понижении уровня дипотношений с Эстонией к временному поверенному по делам 23 января, обязав эстонского посла выехать до 7 февраля.

В МИД страны-агрессора пожаловались: мол, эстонская сторона "целенаправленно разрушила весь комплекс отношений с Россией", а недавно резко сократила состав российского посольства. Поэтому, как заявили в министерстве иностранных дел РФ, Москва предпринимает "ответные меры". МИД вызвало к себе посла Маргуса Лайдре и объявило ему о решительном протесте.

"Тотальная русофобия, культивирование враждебности в отношении нашей страны возведены Таллинном в ранг государственной политики", – возмутились представители страны-террориста.

Кроме того, Москва поспешила повесить всю ответственность за развитие ситуации на Таллинн.

Напомним, в середине января Эстония решила сократить количество работников российского посольства в Таллинне. С 1 февраля в стране смогут работать только восемь дипломатов (вместо 21) и 15 членов административного, технического и обслуживающего персонала (вместо 23).

Эстония оставалась единственной страной Балтии, которая не понизила уровень дипотношений с Россией (Литва и Латвия приняли такие решения еще весной 2022 года).

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно стало известно, что Эстония утвердила самый крупный для страны пакет военной помощи Украине общей стоимостью 113 млн евро. Все гаубицы 155 мм, которые были на вооружении эстонской армии, государство передало нашим Силам обороны.

– Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выступает за передачу Украине танков и новых систем противовоздушной обороны.

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