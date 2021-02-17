Россия виновата в гибели военных ВСУ на Донбассе – США в ОБСЕ

Россия активизировала военную агрессию на Донбассе и несет ответственность за погибших военных ВСУ.

Об этом заявила временная поверенная в делах США Кортни Остриен на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене (Австрия). Дипломат отметила, что на прошлой неделе с 5 по 7 февраля на востоке Украины перемирие нарушали 376 раз.

"Только за последнюю неделю по меньшей мере двое военнослужащих ВСУ были убиты самодельными взрывными устройствами, и еще несколько человек получили ранения. Россия несет ответственность перед теми, кто погиб и искалечен в конфликте, который она спровоцировала и разжигает. Активизация боевых действий в прошедший уикенд демонстрирует, что Россия способна наращивать насилие в Украине, когда ей заблагорассудится. Это яркое напоминание о том, что Россия управляет конфликтом в Украине", – сообщила она.

Остриен подчеркнула, что Россия должна перестать отрицать участие в военном конфликте, чтобы начать мирный процесс.

"Только тогда, когда Россия сделает это, можно будет добиться прогресса в достижении целей, поставленных лидерами "нормандской четверки" на своем Саммите 2019 года. К ним относятся разработка и реализация обновленного плана разминирования, новые районы разведения сил, дополнительные пропускные пункты въезда-выезда на основе гуманитарных критериев и взаимное освобождение заключенными на основе принципа "всех на всех", – отметила временная поверенная в делах США.

Также она добавила, что Штаты полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины и не признают аннексию Крыма. Санкции, связанные с Крымом, будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не возвратит полный контроль над полуостровом Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе произошло обострение: за сутки погибли два воина ВСУ, еще четверо ранены.