Неофициальный спикер неофициального руководителя рф патрушева сообщил, что россия откроет второй — гибридный — фронт осенью, но только после выборов в Соединённых Штатах, причём он будет направлен против стран Балтии, и Западу, мол, тогда уже станет не до Украины.

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"После выборов в США" — означает, что патрушев уверен в победе Трампа, ибо иначе зачем ждать?

Ну а адресован этот месседж (переданный, разумеется, при содействии профессора Соловья), в первую очередь, безусловно, Польше: не волнуйтесь, к вам мы не собираемся, а пойдём севернее. (Так когда-то гитлер пытался убедить поляков, что его интересует только Англия.) Так что не беспокойтесь, защищайте своих фермеров, мы атаковать будем всё равно не вас, вы нам неинтересны.

То есть мордор уже не просто открыто угрожает трусливому Западу, он им ещё и сознательно манипулирует.