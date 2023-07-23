'Россия уничтожает европейскую цивилизацию': Мелони заявила, что Италия поможет Одессе восстановить Преображенский собор

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони выразила сочувствие украинцам в связи с ночной атакой России на Одессу в ночь на 23 июля, что привело к разрушению памяток архитектуры, включая и Спасо-Преображенский собор, входящий в перечень достояний ЮНЕСКО. Политик убеждена, что Москва руководствуется варварскими методами, но они никогда не превозмогут ресурсы цивилизации.

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Слова Мелони передает посольство Италии в Украине в Twitter. Она указала, что Рим примет участие в восстановлении разрушенного собора.

"Они уничтожают нашу европейскую цивилизацию, ее священные символы. Свободный народ не позволит себя запугать, варварство не победит. Италия, с ее уникальным в мире опытом в регистрационной отрасли, готова приобщиться к восстановлению собора и других сокровищ культурного наследия Украины", – указала глава итальянского правительства.

Мелони осудила вооруженную агрессию оккупантов, для которого нет никаких "красных линий". Они разрушают зернохранилища, лишая пищи миллионы нуждающихся в ней людей и уничтожают "нашу европейскую цивилизацию, ее священные символы".

Отметим, что Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата назвала ракетный удар по Спасо-Преображенскому собору террористическим актом. Священнослужители подчеркнули, что святыня никакого отношения не имеет к военным объектам.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в результате ночной атаки России на Одессу в ночь на 23 июля в городе получили повреждения 25 памятников архитектуры. Среди них охраняемые ЮНЕСКО здания XIX-XX века.

После выхода Москвы из зернового соглашения южные регионы Украины, в частности Одесская область, подвергаются массированным атакам оккупантов ежедневно. К сожалению, кроме памяток архитектуры, есть жертвы и среди людей.

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