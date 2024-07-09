'Россия – угроза всем': в Берлине провели акцию с призывом передать Украине ракеты Taurus. Фото

В столице Германии Берлине 8 июля провели мирный митинг с призывом к правительству страны передать Украине немецкие дальнобойные ракеты Taurus. Люди просили наконец дать отпор России, чтобы ее войска прекратили терроризировать мирное население Украины.

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Поводом к акции стал масштабный обстрел российскими оккупантами Киева, Днепра, Кривого Рога и Покровска, в результате чего погибло 37 украинцев. Одной из целей россиян стала детская больница "Охматдет" в Киеве. О митинге в Берлине сообщило агенство Укринформ.

Акцию провели перед российским посольством в Берлине.

"Мы требуем от Германии немедленной реакции. Так не может продолжаться. Надо наконец-то дать отпор России, чтобы она прекратила терроризировать мирное население и убивать наших детей!" – заявили активисты ОО "Вече".

Участники митинга требовали от власти ФРГ принять решение о передаче Силам обороны дальнобойных ракет Taurus. Также они призывали не склонять Украину к переговорам с агрессором, ведь переговоры со страной, которая убивает маленьких детей в больницах, просто невозможны.

"Только вооруженная победа Украины может принести мир. Украина должна уметь оградить свой народ и детей от России. Россия – угроза всем, Россия – государство-террорист", – скандировали люди.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице Польши Варшавы люди вышли на акцию протеста из-за удара российских оккупантов по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Митинг прошел под лозунгом "Почему мир позволяет россиянам убивать наших детей?".

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