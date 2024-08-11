Россия созывает неформальную встречу Совбеза ООН из-за ситуации в Курской области

Россия инициирует неформальное заседание Совбеза ООН в формате Аррии из-за операции в Курской области. Государство-террорист хочет пожаловаться на атаку Вооруженных сил Украины.

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Встреча состоится во вторник в 17:00 (00:00 по Киеву), сообщает Укринформ. Постоянное представительство РФ при ООН разослало письмо членам организации, указав темой обсуждения "преступления, совершенные киевскими властями".

Заседание Совбеза ООН по формуле Аррии – это неформальные встречи, организуемые членом или Советом Безопасности ООН с целью проводить в частном порядке откровенный обмен мнениями. Такой формат заседаний назван в честь венесуэльского дипломата Диего Аррии, который начал применять эту практику в 1992 году как представитель Венесуэлы в Раде.

Заседания по формуле Аррии отличаются от обычных консультаций Совета Безопасности. Инициатор заседания выступает его председателем. Решение об участии в таких встречах каждый из членов принимает самостоятельно и имеет право отказаться.

Напомним, 11 августа в Курской области РФ заявили о массированной ракетной атаке, взрывы раздавались в Курске и Курчатове, в областном центре из-за работы российской ПВО произошел пожар.

В минобороны РФ заявили, что украинские войска якобы атаковали российскую территорию дронами самолетного типа и тактическими ракетами "Точка-У". В террористическом ведомстве выдали, что средствами ПВО 14 беспилотных летательных аппаратов и 4 тактические ракеты "Точка-У" якобы были уничтожены над территорией Курской области. Украинские власти до сих пор никак не комментировали указанные события в РФ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Российские пропагандисты заявляют, что операция в Курской области, в которой обвиняют ВСУ, является "вторжением", а не "проникновением в область ДРГ", поскольку в бои вовлечены значительные силы и средства. Они также сообщили, что "один из районов Курской области сейчас оккупирован".

– Украинский проект "Хочу жить" опубликовал видео с несколькими десятками российских оккупантов, взятых в плен в Курской области страны-агрессора. Среди них – захватчики из чеченского спецподразделения "Ахмат".

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