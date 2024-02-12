Россия созвала Совбез ООН, нагло заявив о 'неисполнении' Украиной Минских соглашений: детали

Страна-агрессор Россия в очередной раз созвала Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, чтобы "пожаловаться" на Украину. На этот раз – якобы на нарушение Киевом Минских соглашений, которые на самом деле никогда не выполняла сама Москва.

Примечательно, что члены Совбеза ООН решились собраться по запросу агрессора по случаю годовщины принятия резолюции. Заседание начнется в 17:00 по Киеву 12 февраля, передает "Укринформ".

Напомним, что договоренности, которые принято называть "Минск-2", были подписаны между Украиной и Россией в середине февраля 2015 года. А 17 февраля Совет Безопасности ООН проголосовал за резолюцию, которой одобрил эти договоренности.

Кремль никогда во время войны на Донбассе не выполнял Минские соглашения, но постоянно обвинял в их нарушении Украину, что продолжает делать и при полномасштабном вторжении.

Перед его началом, 22 февраля 2022 года, российский диктатор Владимир Путин заявил, мол, Минских договоренностей больше не существует, поскольку Россия "признала независимость" захваченных ею украинских территорий Луганщины и Донетчины ("Л/ДНР").

На прошлой неделе Россия уже созвала Совбез ООН, чтобы поговорить об ударе ВСУ по врагу во временно захваченном Лисичанске, когда было ликвидировано "министра ЧС" и двух так называемых депутатов "ЛНР". На заседание европейцы указали РФ, что это она оккупировала украинские территории и продолжает убивать гражданское население, в частности детей.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Гойсген выдал, что Украине нужно завершить войну переговорами с Россией. Он заявил, что за основу "мира" с агрессором можно взять провалившиеся Минские соглашения.

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