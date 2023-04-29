Россия сделала это намеренно: в МИД Франции осудили ракетные обстрелы Умани и Днепра

Франция самым решительным образом осуждает новые удары, нанесенные Россией. При этом, МИД Франции убеждены, что РФ намеренно обстреляла Умань и Днепр.

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Об этом сообщает французское издание France Diplomatie. Эти нападения на гражданское население и инфраструктуру Украины представляют собой военные преступления и должны быть наказаны.

Франция призывает Россию немедленно прекратить все нарушения международного права и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Франция также поддерживает настоящие усилия ОБСЕ по мониторингу ситуации и обеспечению безопасности в стране. Она готова работать с партнерами в ЕС и других международных организациях, чтобы принять необходимые меры в ответ на агрессивные действия России в Украине.

Как сообщает издание, российские оккупанты снова нанесли удар по жилым кварталам, и это привело к жертвам среди мирного населения, включая детей. Такие нападения на гражданское население и инфраструктуру Украины демонстрируют настойчивое желание России продолжить эскалацию войны.

Как отмечалось ранее Катрин Колонной, эти нападения на гражданское население и инфраструктуру Украины представляют собой военные преступления и должны быть наказаны. Франция подтверждает свою поддержку украинским судам и Международному уголовному суду в борьбе за справедливость и неприкосновенность международного права. Кроме того, Франция продолжит оказывать гуманитарную и военную помощь для укрепления безопасности Украины и защиты ее территориальной целостности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на пятницу, 28 апреля, Россия устроила новую массированную ракетную атаку на Украину – воздушная тревога была объявлена во всех областях. Около 04:00 взрывы прогремели в Днепре, Кременчуге, Николаеве и Киеве, где работала ПВО.

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