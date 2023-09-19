'Россия считает, что мир устанет': Байден призвал страны-члены ООН поддержать Украину. Видео

Страна-агрессор Россия считает, что мир устанет. Такое заявление сделал президент США Джо Байден во вторник, выступая на всеобщих дебатах 78-й сессии Генассамблеи ООН.

Он призвал страны-члены ООН поддержать Украину. Байден подчеркнул, что США и партнеры продолжат поддерживать украинцев, противостоящих нескрываемой агрессии Российской Федерации, чтобы не позволить ей раздробить Украину и взорвать безопасность других стран.

"Россия думает, что мир устанет и позволит издеваться над Украиной без последствий. Но я спрошу вас: если мы откажемся от основных принципов ООН, чтобы успокоить агрессора, может ли любое государство-член этого органа быть уверенным, что оно защищено? Если позволить (РФ – Ред.) раздробить Украину, будет ли независимость любой нации безопасной?" – обратился в Генассамблею Байден.

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Он заявил, что ни одно государство-член ООН не будет чувствовать себя в безопасности, если Украину разрешат "разрезать".

"Мы должны противостоять этой неприкрытой агрессии сегодня, а завтра сдерживать других потенциальных агрессоров. Вот почему Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами по всему миру будут продолжать поддерживать храбрый народ Украины при защите суверенитета и территориальной целостности и свободы", – добавил он.

Также Байден сказал, что эта поддержка – не только вклад в будущее Украины, это также инвестиция в будущее каждой страны, стремящейся жить в мире, основанном на правилах, равных для всех наций и защищающих права каждой страны - большой и малой.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты хотят, чтобы война в Украине завершилась, и никто не стремится к этому больше, чем украинцы.

Однако, по мнению американского лидера, только Россия несет единоличную ответственность за развязывание этой войны, и только она может прекратить ее немедленно.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в США, где планирует выступить на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций, которая продлится 19-21 сентября. Там состоятся дебаты, одной из тем которых будет привлечение России к ответственности за агрессию против украинского государства и военные преступления.

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