'Россия продолжает врать': страны Балтии заявили, что не предоставляли Украине воздушное пространство для ударов по РФ

Эстония, Латвия и Литва заявили, что не предоставляли свои территории или воздушное пространство Украине для осуществления ударов по территории России. Они назвали такие обвинения частью российской дезинформационной кампании.

Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД стран Балтии. Оно обнародовано на сайте международного ведомства Эстонии.

В заявлении дипломаты категорически отвергли обвинения России, подчеркнув, что они являются безосновательными. По их словам, балтийские страны никогда не позволяли использовать свою территорию или воздушное пространство для запуска дронов или других атак по целям в РФ.

Балтийские государства официально опровергли эти обвинения, сообщив об этом представителям российских дипломатических миссий в Таллинне, Риге и Вильнюсе еще в конце марта.

Страны Балтии также отметили, что Украина осуществляет самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН в ответ на полномасштабную агрессию России.

"Вместо того, чтобы продолжать свою злонамеренную информационную операцию, РФ должна прекратить агрессивную войну против Украины и полностью вывести свои вооруженные силы со всей международно признанной территории Украины. Балтийские государства остаются полностью солидарными с Украиной", – говорится в заявлении.

Что предшествовало

В Кремле устроили истерику и пригрозили странам Балтии "ответными мерами", если они позволят Украине запускать дроны через свое небо для ударов по России.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила о "предупреждении" странам Балтии. Поводом для этого стали заявления Москвы о том, что союзники Киева якобы используют свое воздушное пространство для ударов по российским портам в Балтийском море.

"Этим странам сделали соответствующее предупреждение. Если у этих режимов, этих стран, хватит ума, они прислушаются. А если нет, будут иметь дело с ответом", – заявила Захарова.

Похожие заявления уже звучали со стороны Кремля. Так, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков также намекал на возможные последствия для стран Балтии.

Инциденты с попаданием украинских беспилотников на территорию Балтии

Во время серии ударов Украины по российским портам вокруг Санкт-Петербурга в конце марта несколько дронов залетели на территорию стран Балтии и Финляндии.

В Эстонии 31 марта снова нашли украинский беспилотник, который разбился.

По данным украинской стороны, инциденты с попаданием беспилотников на территорию Балтии могли быть случайными. В МИД Украины извинились перед партнерами и предположили, что дроны могли сбиться с курса под воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы.

Министр иностранных дел Андрей Сибига позже заявил, что Россия может намеренно менять траектории украинских беспилотников, чтобы те попадали в воздушное пространство других государств.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина никогда не направляла свои ударные беспилотники в сторону Эстонии, Латвии, Литвы или Финляндии. Зато Россия целенаправленно отклоняет украинские дроны в сторону стран Балтии и Финляндии для информационных провокаций.

