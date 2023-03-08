Россия презирает основные правила войны и элементарную гуманность — Госдеп о видеорасстреле оккупантами украинского пленника

Госдепартаменту США стало известно о "ужасном видео" казни безоружного украинского солдата. Нед Прайс заявил, что Россия презирает основные правила войны и элементарную гуманность.

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Об этом сообщило издание CNN. Американские партнеры прокомментировали жуткий случай убийства украинского защитника.

Официальный представитель Нед Прайс заявил, что Государственному департаменту США известно об "ужасном видео" казни безоружного украинского солдата, предположительно находящегося в российском плену

"Страшная картина того, как этого безоружного украинца казнят после простого заявления "Слава Украине", просто захватывает дух с точки зрения его варварства", — сказал Прайс во время брифинга в Госдепартаменте.

Он заявил, что Россия игнорирует основные правила войны.

"Мы считаем, что России должно быть стыдно за себя. Они презирают основные правила войны, элементарную человечность, элементарную порядочность… когда их войска принимают участие в подобных зверствах", — продолжил он.

Прайс добавил, что это не первое свидетельство зверств России в Украине.

"К сожалению, это, вероятно, был не последний раз, который наши украинские партнеры расскажут о зверствах военных преступлений. Сейчас их насчитывается десятки тысяч", — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– российские оккупанты расстреляли безоружного украинского военнослужащего. Россияне выстрелили в бойца после того, как тот произнес слова "Слава Украине!". Кадры убийства распространились в сети в понедельник, 6 марта.

– Ролик вызвал резонанс в украинском обществе. В сети наши граждане активно распространяли видео, чтобы показать всему миру настоящее лицо России.

– В Офисе генерального прокурора Украины начали расследование по факту жестокого убийства пленного украинского военного.

– В то же время в России устроили истерику из-за видео расстрела украинского пленного. Они заявили о фейке, ИПСО и постановке.

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