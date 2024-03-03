"Россия презирает любые мирные соглашения": в МИД Литвы призвали к немедленным последствиям для агрессора из-за обстрела Одессы

Российский удар по Одессе в ночь на 2 марта, в результате которого погибли 12 жителей многоэтажки, в том числе пять детей, является преднамеренным убийством. Страна-агрессор РФ должна понести наказание за свои преступления.

Трагедию в Одессе прокомментировал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. На своей странице в X (бывший Twitter) он обратил внимание на то, что среди жертв агрессора много несовершеннолетних.

Преступления Российской Федерации доказывают, что она игнорирует любые соглашения и законы.

"Это абсолютно возмутительное убийство. Преднамеренно убивая младенцев во сне, Россия заявляет о явном неуважении к любым мирным соглашениям, прошлым или будущим", – написал глава МИД Литвы.

Он добавил, что для РФ "должны быть серьезные и немедленные последствия, а не продолжающаяся безнаказанность".

Литовский министр поделился фотографией семьи, которая жила в уничтоженном доме. Анна Гайдаржи с 4-месячным сыном Тимофеем (черно-белые на снимке) погибли. Муж Сергей Гайдаржи, баптистский пресвитер, и старшая дочь выжили чудом. Их жизнь спасло то, что они находились в соседней комнате квартиры.

Всего в результате российской атаки по Одессе погибли 12 человек, пятеро из них дети: 4-месячный Тимофей, 7-месячная Лиза, 3-летний Марк, 8-летняя Злата и Сергей, которому в июле должно было исполниться 10 лет.

Как писал OBOZ.UA:

– В ночь на 2 марта ВС РФ атаковали Украину 17 дронами-камикадзе типа Shahed. Защитники нашего неба сбили 14 из них.

– Поисково-спасательная операция в Одессе длилась два дня и завершилась вечером 3 марта. Известно, что среди 12 жертв – супруги-военные Олег и Татьяна Кравец, а также трое их детей.

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